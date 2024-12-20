حالة الطقس ودرجات الحرارة الفترة المقبلة في محافظات مصر

يتساءل الكثير من المواطنين عن حالة الطقس الفترة المقبلة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة القادمة، وخريطة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تضرب عددًا من المحافظات الساحلية، وأيضاً بعض مدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر، ونشاط في حركة الرياح على بعض المناطق، لذا، سيرصد لكم الموجز في هذا التقرير حالة الفترة القادمة.

درجات الحرارة الفترة المقبلة في محافظات مصر

وبالنسبة لحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، يوجد طقس معتدل الحرارة خلال النهار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد أيضاً، ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا في الصباح الباكر على معظم الأنحاء، وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم الجمعة في محافظات مصر

تسقط أمطار اليوم الجمعة يمكنها أن تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات مختلفة، يمكن أن تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس أيضاً وذلك خلال فترات متقطعة، وهي تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات مختلفة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد خلال بعض الفترات المختلفة.

وتتمثل أماكن سقوط الأمطار وفقًا للخريطة التحذيرية التي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية في: "بورسعيد - العريش - رفح - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية - المنوفية - دمياط - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - منطقة خليج السويس - القاهرة - الجيزة - القليوبية - الفيوم"، موجهة بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وتجنب القيادة السريعة، وتسجل درجات الحارة الآتي:

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم 20 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم 20 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم إلى 20 درجة والصغرى 5 درجات مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم 22 درجة والصغرى 10 درجات مئوية.

حالة الطقس غداً السبت

تسود حالة الطقس غداً السبت 21 ديسمبر شبورة مائية خلال الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط أيضاً حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم 21 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم 21 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم إلى 21 درجة والصغرى 4 درجات مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم إلى 23 درجة والصغرى 10 درجات مئوية.

حالة الطقس الأحد المقبل 22 ديسمبر

تستمر يوم الأحد 22 ديسمبر نشاط في حركة الرياح على مناطق من غرب البلاد، وتأتي درجات الحرارة كالآتي:

وتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم نحو 20 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم نحو 20 درجة والصغرى 10 درجات مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم إلى 20 درجة والصغرى 5 درجات مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم نحو 24 درجة والصغرى 9 درجات مئوية.

حالة الطقس الفترة القادمة

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