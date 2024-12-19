حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الخميس 19-12-2024.. تحذير من نوة الفيضة الصغرى

حالة الطقس في الإسكندرية.. في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة الإسكندرية اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة حالة الطقس ، حيث تتعرض المدينة لنوة الفيضة الصغرى التي قد تجلب أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة.

وفي السياق، ينشر الموجز في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، حيث تشهد المدينة تقلبات جوية حادة مع توقعات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة، مما يستدعي الحذر والاحتياطات اللازمة من قبل المواطنين، كما قامت المحافظة برفع حالة الطوارئ تحسبًا لحدوث أي تأثيرات سلبية نتيجة لهذه النوة.

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس في محافظة الإسكندرية، حيث توقعت استمرار تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية، مع إمكانية أن تصل في بعض المناطق إلى حد السيول، وعلى مدار الساعات القليلة الماضية، شهدت بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية الغربية والشرقية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، والتي من المتوقع أن تستمر طوال اليوم الخميس، ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة، مصحوبة بشعور بالبرد في محافظة مطروح.

الطقس في الإسكندرية

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس في الإسكندرية، مشيرة إلى احتمالية حدوث تجمعات مائية وصعوبة في الحركة ببعض الشوارع، وأوصت الهيئة المواطنين في الإسكندرية باتخاذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة، وتوقعت الأرصاد أن تشهد المدينة اليوم الخميس تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة، مع تحذيرات من اضطرابات شديدة في الظواهر الجوية تشمل الأمطار والسيول.

درجات الحرارة في الإسكندرية

نوة الفيضة الصغرى

من المتوقع أن يستمر الطقس في الإسكندرية غير مستقر نتيجة لتأثير نوة الفيضة الصغرى، وستسقط أمطار غزيرة ومتواصلة، قد تكون رعدية في بعض الأحيان، مصحوبة برياح شمالية غربية قوية، كما يتوقع أن ترتفع أمواج البحر، مما يشكل خطرًا على الأنشطة البحرية، ينصح المواطنين بتوخي الحذر، خاصة في المناطق القريبة من البحر وفي الأماكن التي قد تشهد تجمعات مائية بسبب الأمطار.

وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تأثير نوة الفيضة الصغرى، التي تعتبر من أشد نوات الشتاء 2024 قسوة، حيث تهب على الإسكندرية خلال الساعات المقبلة، بناءً على ذلك، أعلنت محافظة الإسكندرية رفع حالة الطوارئ استعدادًا لهذه النوة الشديدة.

حالة الطقس اليوم الخميس في الإسكندرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الإسكندرية اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن تشهد المحافظة أمطارًا غزيرة، مع ارتفاع معدلات الرطوبة إلى 65% والرياح إلى 16%، كما يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

أمطار غزيرة في الإسكندرية

أمطار غزيرة على الإسكندرية خلال الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن تتأثر محافظة الإسكندرية خلال الساعات القليلة القادمة، بدءًا من فترة ما بعد الظهيرة وحتى المساء، بالمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، ما سيؤدي إلى تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون رعدية في بعض الأحيان.

وبالرغم من تساقط الأمطار الغزيرة على الإسكندرية، فإن الكميات ستكون أقل مقارنةً بمحافظة مطروح، التي تشهد أمطارًا غزيرة ورعدية مع تساقط حبات البرد، وقد تؤدي هذه الأمطار إلى تشكل السيول في بعض المناطق.

درجات الحرارة في الإسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية خلال الساعات المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الإسكندرية اليوم، أوضحت "غانم" في تصريحات صحفية أن السحب قد تحجب أشعة الشمس، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، ويجعل الأجواء مائلة للبرودة في النهار، وشديدة البرودة في الليل، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار بشكل متفاوت بدءًا من فترة الظهيرة وحتى المساء.

وأضافت غانم أن فرص سقوط الأمطار ستستمر طوال اليوم الخميس، وحتى يوم الجمعة على فترات متقطعة وفي مناطق متفرقة من الإسكندرية، ومع تقدم ساعات مساء اليوم الجمعة وبداية يوم السبت، من المتوقع أن تبدأ فرص سقوط الأمطار في التلاشي تدريجيًا، لتستقر الأحوال الجوية بشكل كبير.

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