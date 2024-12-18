حالة الطقس اليوم الأربعاء 18-12-2024 في مصر ودرجات الحرارة

شهدت حالة الطقس في مصر، اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، أجواء شتوية، حيث تشير أخر صور للأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من محافظة مطروح يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة الشدة مع تقدم الوقت، كما أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس اليوم.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 وغدا الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأربعاء معتدل نهارًا علي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، مائل للبرودة علي الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس

أشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار متوسطة علي مناطق من محافظة مطروح تكون خفيفة علي مناطق من الأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 2.25:1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

وتساعدك البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، علي التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الخميس 19 ديسمبر بالساعات

أما عن حالة الطقس غدا الخميس 19 ديسمبر 2024، فتوقعت هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة علي مناطق من محافظة مطروح علي فترات متقطعة.

كما أشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة مساءً علي مناطق من الأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ علي فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 19 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 21 والصغري 11، والسواحل الشمالية العظمي 19 والصغري 12، وشمال الصعيد العظمي 21 والصغري 6، وجنوب الصعيد 26 والصغري 10.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة علي مناطق من محافظة مطروح، وكذلك سقوط أمطار متوسطة علي مناطق من الأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ علي فترات متقطعة. يصاحب ذلك تكون الشبورة المائية، ونشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية.

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