برد قارص وأمطار.. تحذير من هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم

يتساءل المواطنين عن حالة الطقس اليوم الخميس 19 من ديسمبر 2024.. حيث نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنويه هام بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وذلك بسبب تأثر شمال البلاد بحالة جوية سريعة من التقلبات الجوية تبدأ من اليوم الخميس 19 ديسمبر وتنتهى يوم الجمعة القادم الموافق 20 ديسمبر 2024، حيث تم الكشف عن التقلبات الجوية في حالة الطقس نتيجة التأثر بـ منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط، ويصاحبه منخفض جوى متعمق في طبقات الجو العليا، لذا، سيرصد لكم الموجز في هذا التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات الأخرى.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات الأخرى

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

من المتوقع أن نشهد فيه سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحياناً حيث يمكن أن يصاحبها تساقط لحبات البرد وذلك على مناطق من محافظة مطروح، كما من المتوقع أيضاً أن تتشكل السيول على بعض مناطق المحافظة، وتنشط الرياح بسبب الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وهناك إحتمال لتواجد فرص سقوط أمطار بسيطة يمكن أن تكون غزيرة ورعدية أحياناً مساءً على (الأسكندرية- البحيرة- كفرالشيخ )، وسقوط أمطار ب ليلاً على مناطق من (المنوفية -الغربية-الشرقية- الدقهلية-دمياط-بورسعيد -الإسماعيلية-السويس-القاهرة -الجيزة-القليوبية).

حالة الطقس اليوم في القاهرة

- تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم 21 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

- وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم 19 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

- وتبلغ درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم 21 درجة، والصغرى 6 درجات مئوية.

- وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم 26 درجة، والصغرى 10 درجات.

حالة الطقس غداً الجمعة

تتيح فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون بسيطة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى، ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس أيضاً، حيث تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بضرورة اتخاذ كل الإستعدادات والتدابير اللازمة للتقليل من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، والقيادة ببطء وهدوء أثناء سقوط الأمطار.

حالة الطقس اليوم الخميس

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