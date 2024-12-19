تعرف علي حالة الطقس اليوم الخميس 19-12-2024 في مصر ودرجات الحرارة

شهدت حالة الطقس في مصر، اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، أجواء شتوية، خاصة أننا علي أعتاب فصل الشتاء، حيث تشير أخر صور للأقمار الصناعية لتكاثر السحب الرعدية على السلوم وشمال وغرب محافظة مطروح، ومن المتوقع أن تتشكل السيول على بعض مناطق المحافظة، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس اليوم.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024 وغدا الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الخميس معتدل نهارًا علي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، مائل للبرودة علي الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس

أشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا وقد تكون كثيفة أحيانًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا قد يصاحبها تساقط لحبات البرد علي محافظة مطروح، كما توقعت سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا مساءً علي مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ علي فترات متقطعة، كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار ليلًا علي عدد من محافظات الجمهورية، وأبرزها القليوبية والشرقية والغربية ودمياط والمنوفية والسويس والقاهرة والجيزة ودمياط وبورسعيد والدقهلية والإسماعيلية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.75:1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1: 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

وتساعدك البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، علي التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الجمعة 20 ديسمبر بالساعات

أما عن حالة الطقس غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، فتوقعت هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار متوسطة علي الوجه البحري وخليج السويس ومدن القناو ووسط سيناء.

كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من القاهرة الكبري وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقه نشاط رياح علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 20 والصغري 13، والسواحل الشمالية العظمي 20 والصغري 10، وشمال الصعيد العظمي 20 والصغري 6، وجنوب الصعيد 23 والصغري 10.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، صاحب ذلك تكون الشبورة المائية، ونشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، فضلًا عن سقوط أمطار غزيرة إلي رعدية علي مناطق من محافظة مطروح، والإسكندرية والبحيرة، وكذلك سقوط أمطار متوسطة علي مناطق من القاهرة الكبري علي فترات متقطعة.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية.

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