شبورة وأمطار.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي صادر عنها تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024.

ويستعرض الموجز في السطور التالية حالة الطقس المتوقعة في مختلف أنحاء الجمهورية يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024.

طقس معتدل على القاهرة الكبرى مائل للبرودة على الوجه البحري

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء 18 ديسمبر معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس

وأشارت إلى أنه يميل الطقس إلى الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلاً وفي الصباح الباكر، فيكون الطقس باردًا على أغلب الأنحاء، مع برودة شديدة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024



يسود طقس معتدل مع درجة حرارة عظمى 21 درجة مئوية وصغرى 11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ويتوقع تشكل شبورة مائية، وتهب رياح معتدلة بسرعة 28 كم/س.

جنوب الوجه البحري ومدن القناة، يسود فيها طقس معتدل مع درجة حرارة عظمى 20 درجة مئوية وصغرى 10 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18 ديمسبر 2024

يتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري هطول أمطار متوسطة على مطروح، وأمطار خفيفة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، مع درجة حرارة عظمى 21 درجة مئوية وصغرى 12 درجة مئوية.

أما عن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس معتدل مع درجة حرارة عظمى 25 درجة مئوية وصغرى 15 درجة مئوية.

ويسود طقس دافئ مع درجة حرارة عظمى 26 درجة مئوية وصغرى 12 درجة مئوية، وتهب رياح معتدلة على جنوب سيناء.

شمال الصعيد يسود طقس معتدل مع درجة حرارة عظمى 22 درجة مئوية وصغرى 8 درجة مئوية.

يسود طقس دافئ مع درجة حرارة عظمى 26 درجة مئوية وصغرى 12 درجة مئوية، على جنوب الصعيد.

وعن حالة البحر متوقع أن تكون كالتالي:

- البحر المتوسط خفيف، ارتفاع الأمواج من 2.25:1.5 متر.

- البحر الأحمرمعتدل، ارتفاع الأمواج 2:1.5 متر.

اقرأ أيضًا:

لائحة المخالفات والعقوبات لهيئة السكك الحديدية .. تعرف عليهامفاجأة في نسبة حضور الطلاب بالمدارس في العام الدراسي الجديد