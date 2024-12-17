مع اقتراب رأس السنة.. اسباب الاكتئاب الموسمي و طرق العلاج

مع اقترابنا استقبال عام 2025 تتبدل المشاعر بين الناس ومنها الحماس لبدي ذكريات جديدة وتحقيق اهداف جديدة والسعادة لفتح صفحة جديدة من الحياة في حالة سقطنا في هوة الأخطاء أو ما تعتبر عندهم السنة جديدة مرحلة يأملون بها تغييرا وفصلا جديداً من حياتهم، لكن هناك آخرون تهبط عزيمتهم في الأيام الأخيرة من كل عام وتراودهم اضطرابات نفسية عديدة ولا يفضلون اطلاقا نهاية السنة يشرح لكم الموجز في هذا التقرير الاسباب المؤدية لذلك بالتفصيل في السطور الاتية

تطلق على تلك الحالة الاكتئاب الموسمي او اضطراب العاطفة الموسمي وتنتشر تلك الحالة بكثرة في فصل الشتاء نتيجة التعرض القليل للشمس وقصر ساعات النهار وفد ينتج عنه اثر سيئ على الحالة النفسية وهرمون السيروتين وهو الهرمون الذي يدير حالة الانسان المزاجية وخمول الانسان في القيام بأنشطته اليومية

لماذا يراود هذا الشعور الاخرين ؟

بالاضافة الى الاكتئاب الموسمي فقد يشعر الناس ببعض المشاعر السلبية في المناسبات وبشكل خاص في رأس السنة نتيجة الشعور بالاحباط لعدم انجاز اي انجازات كبيرة خلال العام والذي يعزز من هذا الشعور هي المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي كانستجرام وفيسبوك عن احتفالات الناس بانجازاتهم خلال العام مما يطغي عليك احساس الفشل في الحياة

عدم وجود رفقة في حياتك :قد تؤثر نشر الصور والاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية مع احبابهم و ذويهم ورفاقهم الى ابراز شعورك بالوحدة او تذكيرك بخسارة صديق مما يزيد الحالة النفسية سوءا

الإرهاق النفسي الذي يصاحب المناسبات :ففي نهاية العام على سبيل المذاكر قد يذكر المرء باعباء مالية في حياته او يجبره على حضور مناسبات اجتماعية لا يطيقها او القيام بروتينات مهنية شاقة كالتقارير الخاصة بانجازات المنظمة الذي يعمل بها الفرد خلال العام او انجازاته كموظف في المؤسسة مما ينتج عنه ضغوط نفسية

استرجاع الاحداث الاليمة خلال اوقات ماضية :قد يمشط رأس السنة او نهايتها بشكل عام الذكريات الاليمة ويعيدها دائما الى السطح مما يعزز من طغيان المشاعر السلبية في نفوسنا

كيف نعالج هذه الحالة ؟

الابتعاد عن الاماكن المظلمة او التي تتعرض لضوء ضعيف من الشمس للحد من الشعور بالاكتئاب مع اتباع اساليب علاحية بالضوء

الابتعاد عن المقارنة مع الشخصيات المتواجدة على وسائل التواصل الاجتماعي والتركيز على الانجازات الصغيرة فبي حياتك فالشخص المتفوق عليك هو انت في المستقبل لا الاخرون

الافصاح عن شعورك الى المقربين منك من العائلة او الرفاق :يساهم التعبير عن المشاعر السلبية الى تخفيف الاثقال النفسية فان لم يفلح هذا فيفضل استشارة مختص للمساعدة

احصل على وقت مخصص لنفسك :كن صديق نفسك المفضل وعبر عن امتنانك لكل لحظة اسعدتك وكل لحظة ساهمت في تطورك الى الافضل بالطرق المحببة الى قلبك مهما كانت غريبة او طفولية بالنسبة للأخرين

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