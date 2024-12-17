الأكاديمية العربية تكشف حقيقة رفع بعض طلابها علم المثلية الجنسية

حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بعد انتشار فيديو يوضح تفاصيل مشاجرة وقعت بين مجموعة من الطلاب وأفراد أمن ومواطنين، قيل أنهم ينتمون ل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع القاهرة الجديدة، بسبب رفعهم علم المثلية الجنسية.

وفي اول رد فعل لها على الواقعة، نفت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إنتماء هؤلاء الطلاب لها.

وقال مصدر مسئول بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، في تصريحات خاصة للموجز، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام مجموعة من الشباب ( من غير الدارسين بالأكاديمية ) بالتواجد فى الحديقة المقابلة لأحد المباني التعليمية التابعة لها بمنطقة مساكن شيراتون بالقاهرة لممارسة الرياضة.

حقيقة رفع طلاب الأكاديمية العربية علم المثلية الجنسية

وأضاف المصدر، أنه وقعت مشادة واحتكاك بينهم وبين بعض المواطنين الذين تصادف مرورهم بذات المنطقة إعتقاداً منهم بحمل أحد هؤلاء الشباب علم المثليين على خلاف الحقيقة.

ونفى المصدر ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي من أخبار مغلوطة بذات الشأن .

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو، به مشادة وتشابك بالأيدي بين مجموعة من الطلاب ومواطنين بسبب رفع الطلاب لعلم المثلية الجنسية، وقام مجموعة من أمن الأكاديمية بتحذير الطلاب من رفع العلم مما جعل الأمر يتطور إلى سباب واشتباك بالأيدي.

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