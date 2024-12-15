افتتاح المؤتمر الدولي الـ 34 "الحاسب الآلي بين النظرية والتطبيق" بالأكاديمية العربية

انطلقت اليوم الأحد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون "الحاسب الآلي بين النظرية والتطبيق" في نسخته الرابعة والثلاثون.

مؤتمر الحاسب الآلي بين النظرية والتطبيق بالأكاديمية العربية

في بداية المؤتمر رحب الدكتور إسماعيل عبدالغفاررئيس الأكاديمية بالحضور من الباحثين والعلماء حيث يحضر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام أكثر من 100 باحث من عدد (17) دولة لمناقشة الجديد في علوم الحاسب والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وكذلك التطبيقات المختلفة.

وأشاد عبدالغفار بديمومة واستدامة انعقاد المؤتمر على مدار 34 عاماً حيث يعد أقدم مؤتمر في علوم الحاسب وتطبيقاتها في جمهورية مصر العربية

مؤتمر الحاسب الآلي بين النظرية والتطبيق بالأكاديمية العربية

مؤتمر يناقش علوم الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية

ويأتي ذلك فيما استعرض الدكتور يسرى الجمل – وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس المؤتمر ، الجديد في علم الذكاء الاصطناعي التوليدي وخاصة تطبيقات الحاسب في المجالات الصناعية والاجتماعية والإنسانية واللوجستية.

ووفقا لبيان صادر عن الأكاديمية وحصل الموجز على نسخة منه، أشاد الدكتور علاء عبدالواحد عبد البارى – نائب رئيس الأكاديمية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي بجودة الأبحاث المقدمة في المؤتمر على مدار الأعوام السابقة للدرجة التي جعلت تلك الأبحاث من متطلبات مناقشة الماجستير والدكتوراه في الجامعات وكذلك الأخذ بها في لجان الترقيات لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.

مؤتمر الحاسب الآلي بين النظرية والتطبيق بالأكاديمية العربية

في الوقت نفسه عبرت الدكتورة ايمان ثروت إسماعيل – رئيس لجنة علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات عن سعادتها لحضور هذا المؤتمر كل عام وعقد لجنة القطاع في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على هامش المؤتمر لمناقشة كل ما هو جديد في مجالات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

وفى نهاية الافتتاح تم تقديم جوائز مالية مقدمه من رئيس الأكاديمية للباحثين الشباب وللمرأة.

مدير حرس الحدود بالسعودية: الأكاديمية العربية تسد احتياجات الوطن العربي في مجال النقل

وفي سياق متصل قال اللواء ركن شايع سالم شايع الودعاني مدير عام حرس الحدود ، وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ، أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تلعب دوراً هاماً وبارزا فى سد احتياجات الوطن العربي بالكوادر المؤهلة في مجال النقل البحري ووصفها بالصرح العلمي الشامخ.

جاء ذلك خلال زيارته للمقر الرئيسي بالأكاديمية العربية بأبي قير حيث كان في استقباله الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية.

واضاف "الودعاني": «اسعدني ما رأيته من تطور وإمكانيات عالية عالية في الأكاديمية ،واتمنى كل التقدم للملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ولهذه الأكاديمية والقائمين عليها ».

من جانبه رحب عبد الغفار، بـ اللواء ركن شايع سالم شايع الودعاني والوفد المرافق له ، معبرًا عن سعادته لهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز الروابط الثنائية.

وأكد أهمية الزيارة حيث تعد فرصة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين الطرفين. مما يحقق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الجانبين.

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