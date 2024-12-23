تقلبات جوية ملحوظة وتحذير من عاصفة عبد الميلاد.. حالة الطقس اليوم الإثنين

يبحث المواطنين عن حالة الطقس يومياً وبصفة دائمة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد في الساعات المقبلة، وذلك تزامنًا مع بداية اقتراب موعد نوة عيد الميلاد التي تضرب الإسكندرية اليوم الإثنين 28 ديسمبر، وهذا بالتزامن مع احتفالات الكريسماس 2025، حيث تعرف بأنها نوة شديدة الأمطار والرياح، حيث أنها تعد ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ أشد ﻧﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ في هذا التوقيت من كل عام، لذا، سيرصد لكم الموجز في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

الظواهر المتوقعة اليوم الإثنين

بالنسبة لحالة الطقس اليوم الإثنين، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا، وفي الصباح الباكر أيضاً على معظم الأنحاء وشديد البرودة حيث يصل إلى حد الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

ونوهت الأرصاد الجوية من الظواهر الجوية التي تضرب البلاد، حيث تتكون تلك الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية إتاحة فرص سقوط أمطار بسيطة يمكن أن تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات مختلفة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح على معظم الانحاء على فترات مختلفة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أولا بالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلًا ومضطربًا، وارتفاع الموج فيه تكون من 2 متر إلى 3 متر، واتجاه الرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، وذلك مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري اليوم الإثنين 20 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم الإثنين 18 درجة والصغرى 10 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم الإثنين إلى 20 درجة والصغرى 06 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم الإثنين 23 درجة والصغرى 09 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الإثنين

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