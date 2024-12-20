تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024

حالة الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن التوقعات الخاصة بـ حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، ما سيؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات.

حالة الطقس

تفاصيل الطقس ليوم الجمعة

ويستعرض الموجز، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024على النحو التالي..

الطقس نهارًا

يسود الطقس المائل للبرودة في كلا من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، أما في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فسوف تسيطر حالة الطقس اليوم على هذه المناطق الطقس معتدلة.

الطقس ليلاً وصباحًا

تنخفض درجات الحرارة ليلاً، حيث تسود حالة الطقس اليوم الباردة في معظم المناطق، وقد يصل إلى درجات شديدة البرودة في الصباح الباكر، ما يؤدي إلى حدوث صقيع على المزروعات في شمال الصعيد، وسط سيناء، وبعض مناطق الصحراء الغربية بجمهورية مصر العربية.

تحذيرات الأرصاد

حذرت الأرصاد من تكوّن الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على فترات متقطعة في العديد من المناطق.

سقوط الأمطار في مختلف المناطق

ويقدم الموجز، أماكن سقوط الأمطار المختلفة في السطور التالية..

السواحل الشمالية والشمال الشرقي

من المتوقع أن تسود حالة الطقس اليوم في هذه المناطق أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مع احتمال حدوث أمطار رعدية في بعض الأحيان، وقد تتساقط حبات البرد في مناطق معينة مثل محافظة مطروح.

مدن القناة ووسط سيناء

تتراوح الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة، مع احتمالية سقوط أمطار على فترات متفاوتة، يستعرضها الموجز، على النحو التالي..

القاهرة الكبرى وشمال الصعيد:

الأمطار ستكون خفيفة على فترات متقطعة، بينما لن تكون كثيفة كما في المناطق الأخرى.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى: 21، الصغرى: 11

السواحل الشمالية:

العظمى: 19، الصغرى: 12

شمال الصعيد:

العظمى: 21، الصغرى: 6

جنوب الصعيد:

العظمى: 26، الصغرى: 10

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