سقوط أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم.. من أكثر ما يبحث عنه المواطنين خاصة العاملين والمسافرين ومن يواجهون حالة الطقس بشكل يومي وغيرهم، لمعرفة أخر أخبار هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، وهل من تحذيرات مهمة يجب اتباعها من سقوط امطار أو رياح شديدة أو غيرها، تتحتم على المواطن أخذ الحذر والاحتياط.

وفيما يلي سيعرض لكم الموجز أخر أخبار حالة الطقس اليوم في الأرجاء، وفقًا لهيئة الارصاد الجوية .

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الجمعة 20 ديسمبر

وفي هذا الصدد، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، حيث يسود اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما أشارت إلى أن الطقس سيكون باردًا ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وشديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، على النحو الآتي:

القاهرة

العظمى 20، الصغرى 13



العاصمة الإدارية

العظمى 20، الصغرى 11

6 أكتوبر

العظمى 21، الصغرى 12

بنها

العظمى 20، الصغرى 13

دمنهور

العظمى 20، الصغرى 13

وادي النطرون

العظمى 21، الصغرى 11

كفر الشيخ

العظمى 20، الصغرى 12

حالة الطقس اليوم



المنصورة

العظمى 20، الصغرى 13



الزقازيق

العظمى 21، الصغرى 13



شبين الكوم

العظمى 20، الصغرى 12

طنطا

العظمى 20، الصغرى 12

دمياط

العظمى 19، الصغرى 16



بورسعيد

العظمى 20، الصغرى 17



الإسماعيلية

العظمى 23، الصغرى 09

السويس

العظمى 22، الصغرى 10



العريش

العظمى 19، الصغرى 08



رفح

العظمى 19، الصغرى 10



رأس سدر

العظمى 22، الصغرى 11



كاترين

العظمى 15، الصغرى 01

الطور

العظمى 19، الصغرى 10

طابا

العظمى 19، الصغرى 09

شرم الشيخ

العظمى 21، الصغرى 16

الإسكندرية

العظمى 20، الصغرى 11



العلمين

العظمى 20، الصغرى 12

مطروح

العظمى 19، الصغرى 11



السلوم

العظمى 19، الصغرى 11



سيوة

العظمى 19، الصغرى 12



الغردقة

العظمى 23، الصغرى 13

سقاجا

العظمى 22، الصغرى 14



مرسى علم

العظمى 23، الصغرى 14

شلاتين

العظمى 26، الصغرى 20

حلايب

العظمى 24، الصغرى 21

أبو رماد

العظمى 25، الصغرى 20

الفيوم

العظمى 20، الصغرى 08



بنى سويف

العظمى 20، الصغرى 07

المنيا

العظمى 21، الصغرى 06



أسيوط

العظمى 22، الصغرى 05



سوهاج

العظمى 23، الصغرى 08

قنا

العظمى 21، الصغرى 11

الأقصر

العظمى 22، الصغرى 10

أسوان

العظمى 21، الصغرى 12

الوادي الجديد

العظمى 22، الصغرى 09

سقوط أمطار رعدية ببعض المدن

ومن الجدير بالذكر، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على فترات متقطعة في مناطق السواحل الشمالية الشرقية.

مدن معرضة لسقوط الأمطار

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة في مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس، منوهتًا بوجود فرص لأمطار خفيفة على فترات متقطعة في مناطق من القاهرة الكبرى.

نشاط الرياح

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وأوضحت هيئة الأرصاد، حالة البحر الأحمر، أن حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.



حالة البحر الأحمر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة البحرين المتوسط والأحمر، والتي من المتوقع أن يكون في حالة معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.



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