طقس اليوم الأربعاء 25-12-2024.. تعرف علي حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

تشهد حالة الطقس في مصر، اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، أجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس اليوم.



وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024 وغدا الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأربعاء مائل للبرودة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس

وأوضحت الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية علي مطروح والإسكندرية وسرعة الرياح (50:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (3:2م).

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون مضطربة غربًا وارتفاع الموج من 3:2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1: 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

وتساعدك البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، علي التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الخميس 26 ديسمبر بالساعات

أما عن حالة الطقس غدا الخميس 26 ديسمبر 2024، فتوقعت هيئة الأرصاد استمرار الطقي البارد والانخفاض الملحوظ قي درجات الحرارة، وتكون الشبورة المائية علي المسطحات المائية والأماكن الزراعية.

وأوضحت الأرصاد نشاط رياح علي القاهرة الكبري والوجه البحري وغرب البلاد علي فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 26 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 18 والصغري 10، والسواحل الشمالية العظمي 17 والصغري 8، وشمال الصعيد العظمي 18 والصغري 4، وجنوب الصعيد 23 والصغري 8.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع استمرار الأجواء الشتوية والتي قد تصل لحد الصقيع، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، فضلًا عن سقوط الأمطار الخفيفة وقد تكون متوسطة يوم الجمعة القادم علي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء الشتوية وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

اقرأ أيضًا:حالة الطقس غدا الاثنين 23-12-2024.. شبورة وأمطار خفيفة

تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. والأرصاد تحذر من هذه المناطق