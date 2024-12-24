حالة الطقس اليوم الثلاثاء في كافة المحافظات.. تقلبات جوية حادة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.. أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية اليوم، حيث يضرب البلاد منخفض سطحي متعمق، ويصاحبه منخفض في طبقات الجو العليا على جنوب أوروبا، وسوف يكون تأثيره نشاطًا للرياح الجنوبية الغربية والتي تنشط مثيرة للرمال والأتربة، وهذا ما يوضحه الموجز فيما يلي.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء

حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحالة الطقس ليلًا سوف تكون باردة وفي الصباح الباكر أيضاً، على معظم الأنحاء، وشديد البرودة ليصل لحد الصقيع على المزروعات، وفي شمال الصعيد ووسط سيناء، ومناطق من الصحراء الغربية أيضاً.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأعلنت الأقمار الصناعية نشاطًا للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية أيضاً من اضطراب الملاحة البحرية، على كلا من مطروح والإسكندرية لتكون سرعة الرياح من 60:50 كم/ س وارتفاع الأمواج من 3.5:2.5 متر.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج أيضاً من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر بسيطة إلى معتدلة، وارتفاع في الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري اليوم الثلاثاء 19 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتسجل درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم الثلاثاء 19 جنيه والصغرى 11 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم الثلاثاء 20 درجة والصغرى 06 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم الثلاثاء 22 درجة والصغرى 09 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

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