حالة الطقس غدًا في الإسكندرية.. أمطار خفيفة واضطراب في الملاحة البحرية

حالة الطقس في الإسكندرية غدًا الثلاثاء-تشهد محافظة الإسكندرية غدًا الثلاثاء أجواء شتوية باردة مع نشاط واضح للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط. وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرياح الغربية ستصل سرعتها إلى حوالي 50 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار تقريبًا، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من المحافظة.

وترصد الموجز حالة الطقس غدا في الاسكندريه فيما يلي

وبحسب البيان الصادر عن هيئة الأرصاد، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في الإسكندرية إلى 21 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 11 درجة، وسط رياح نشطة تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

استعدادات محافظة الإسكندرية لمواجهة الطقس السيئ



رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية تحسبًا لأي تداعيات قد تطرأ نتيجة الأحوال الجوية غير المستقرة، وأكدت المحافظة على جاهزية فرق العمل والطوارئ للتعامل مع أي طوارئ قد تنتج عن نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية.

طقس الاسكندريه

وأوضح بيان صادر عن المحافظة أن التنسيق مستمر بين غرف العمليات المركزية والجهات المعنية لمتابعة الوضع بشكل مستمر، وضمان استجابة سريعة لأي مشكلات قد تحدث بسبب العوامل الجوية.

حالة الملاحة البحرية في ميناء الإسكندرية



أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استمرار فتح بوغاز الميناء وانتظام حركتي الملاحة والتداول في مينائي الإسكندرية والدخيلة، على الرغم من التحذيرات الجوية المتعلقة بارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وأوضحت الهيئة أن الظروف الجوية الحالية، على الرغم من تأثيرها، لم تصل إلى الحد الذي يستدعي إيقاف حركة الملاحة.

وفي هذا السياق، أصدر اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تعليمات مشددة لتأمين الأفراد والممتلكات خلال هذه الفترة، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان السلامة.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين



أهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين ضرورة توخي الحذر، خاصة في المناطق الساحلية التي قد تتأثر بالنشاط الكبير للرياح وارتفاع الأمواج، وكما شددت على أهمية متابعة التحديثات الجوية أولًا بأول، وتجنب التواجد بالقرب من المناطق المعرضة لارتفاع الأمواج.

بهذه الاستعدادات والتوجيهات، تأمل محافظة الإسكندرية في مواجهة أي تداعيات محتملة، مع الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرار حركة الحياة اليومية بشكل طبيعي.

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