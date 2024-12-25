أمطار وشبورة مائية.. حالة الطقس اليوم الأربعاء في محافظات مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، أظهرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد في الساعات المقبلة، ومشيرة إلى وجود منخفض جوي سطحي متعمق متمركز يرافقه منخفض في طبقات الجو العليا أيضاً على جنوب أوروبا ويكون تأثيره على البلاد رياح نشطة جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وفي المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونصحت الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة ليلًا، وفي ساعات الصباح الباكر أيضاً، لذا، سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء

حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أنه سوف يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد أيضاً، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا، وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، مع وجود فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أيضاً إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري أيضاً وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في كافة محافظات مصر اليوم

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري اليوم الأربعاء 19 درجة والصغرى 09 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم الأربعاء 17 درجة والصغرى 08 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد إلى 20 درجة والصغرى 04 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم 22 درجة والصغرى 07 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء في القاهرة

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