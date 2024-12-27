مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية.. الامتحانات على الأبواب

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية..ارتفعت معدلات البحث مؤخرًا حول تلك الكلمات البحثية التي تصدرت البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على المواعيد الرسمية للامتحانات.

ومع اقتراب موعد انطلاق ماراثون الامتحانات، تزداد التساؤلات حول بداية الامتحانات في مختلف الصفوف الدراسية، ويتوقع أن يتم الإعلان عن المواعيد من قبل وزارة التربية والتعليم في الأيام القليلة المقبلة.

وفيما يلي سنكشف لكم من خلال موقعنا الموجز عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية

أعلنت وزارة التربية عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي2024-2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية «شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي» والتي من المقرر أن تبدء يوم السبت 11 يناير 2025 المقبل.



موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

ووفقًا لخريطة الوزارة، فمن المقرر موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومن المفترض أن تنتهي جميع الامتحانات يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 لمدة أسبوعين.

كيفية الاستعداد لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول ؟

وقد أوضحت مديرية التربية والتعليم أنه تم التنبيه على جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ المناسب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول. كما تم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديريات الأمن والصحة لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وانضباط في المدارس واللجان. يهدف هذا التعاون إلى تأمين بيئة ملائمة للطلاب وضمان سلامتهم.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

بداية الفصل الدراسي الأول: السبت 21 سبتمبر 2024.

انتهاء الفصل الدراسي الأول: الخميس 23 يناير 2025.

بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول: السبت 11 يناير 2025.

إجازة منتصف العام: تبدأ السبت 25 يناير 2025 وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني: السبت 8 فبراير 2025.

نهاية الفصل الدراسي الثاني: الخميس 5 يونيو 2025.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني: تبدأ السبت 24 مايو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية: تبدأ السبت 31 مايو 2025.

امتحانات الثانوية العامة: تبدأ السبت 14 يونيو 2025.

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