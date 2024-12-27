التعليم تعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الأول والثاني الثانوي..تعرف عليها

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه وفقًا إلى الإجراءات الجاري اتخاذها بشأن الإعداد والتجهيز لعقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، يرجى اتخاذ الإجراءات التالية التي سيعرضها الموجز:

التوجيه لمديري الادرات التعليمية بالتنبيه مشددا على المختصين بإنشاء الامتحانات (التطوير التكنولوجي - التوجيه) نحو الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتجهيز ومراجعة واتاحة الامتحانات الالكترونية من خلال المنصة الالكترونية للامتحانات قبل بداية الامتحانات بوقت كافي والرجوع للدعم الفني لتلافي أي ملاحظات

التنبيه المشدد على المسئولين عن ادخال بيانات السادة الموجهين المختصين بإنشاء الاختبارات الالكترونية بالانتهاء من كافة اعمال الإضافات والتعديلات على بيانات الموجهين واضعي الامتحانات، وذلك من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة الموظف https://teacher.emis.gov.eg وذلك في موعد غايته الخميس 26 ديسمبر 2024

التنبيه على المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا بضرورة مراجعة كافة عناصر البنية التكنولوجية بها والتأكد من صلاحيتها وتشغيلها للحصول على التحديثات الواجب توافرها لإدارة الاختبارات الالكترونية والرجوع للدعم الفني في حالة وجود أعطال

التنبيه مشددا على المدارس الثانوية التابعة للمديريات بضرورة متابعة انتهاء جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من تسجيل الاستمارة الالكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg.

تقوم المدارس الثانوية بالانتهاء من كافة التعديلات اللازمة على بيانات الطلاب وطباعة التقارير الخاصة بمراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال التطبيق الالكتروني لإستمارة بيانات الطلاب، والتي تشمل كافة البيانات المتعلقة بالاختبارات الالكترونية وهي ( اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل)، وذلك بعد مراجعة وتدقيق جميع البيانات الواردة بالتقارير والتأكد من صحتها ، واستيفاء كافة التوقيعات اللازمة على أن يتم تسليم التقارير النهائية لبيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتقدمين لـ امتحانات نصف العام 2025 إلى إدارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية وذلك في موعد غايته 2 يناير 2025

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