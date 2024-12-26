آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025..وتحذير هام من التعليم

بالتزامن مع اقتراب امتحانات الصف الثالث الإعدادي، يزداد البحث حول تلك الكلمات البحثية من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، لمعرفة موعد بدء وانتهاء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.

يأتي ذلك عقب التحذير الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الامتناع من تسجيل الاستمارة قبل امتحانات الشهادة الإعدادية، وفيما يلي سيكشف لكم موقع الموجز آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 وما سبب تحذير الوزارة للطلاب وأولياء الأمور

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وجاء تحذير وزارة التعليم ليشتمل على ضرورة تسجيل الاستمارة بأسرع وقت قبل بدء امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث أن من المقرر إتاحة تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة عبر موقع الوزارة خلال الأيام المقبلة، مشددة على أهمية تسجيل جميع الطلاب الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة 2024,2025، بياناتهم بعد إتاحة الموقع في يناير المقبل.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

أخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء ملئ استمارة الشهادة الإعدادية 2025، وذلك بالتزامن مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، والتي بالفعل بدء تسجيلها يوم 5 ديسمبر 2024، كما أعلنت الوزارة عن الموعد النهائي لتسجيل الشهادة الإعدادية 2025.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

الوزارة أوضحت أنه يمكن للطلاب التسجيل في استمارة الصف الثالث الإعدادي عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، حيث يتعين على الطالب الدخول أولاً إلى الرابط الرسمي المتاح على موقع وزارة التربية والتعليم.

كما يجب على الطالب استخدام البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به لتسجيل الدخول في حال عدم امتلاك الطالب لبريد إلكتروني مدرسي، يمكنه إنشاء حساب جديد على نفس الموقع.

ويمكن للطلاب الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنــــــــــــــــــــا

رسوم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم رسوم استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2025 بـ158 جنيهًا، بالإضافة إلى 10 جنيهات لدعم مشروعات المدرسة.

البيانات المطلوبة لـ تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

أولًا: الاسم الكامل للطالب

ثانيًا: الرقم القومي.

ثالثًا: تاريخ الميلاد.

رابعًا: اسم المدرسة.

خامسًا: الإدارة التعليمية.

سادسًا: المواد الدراسية.

سابعًا واخيرًا: صورة شخصية حديثة.

كيفية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية؟

وبشكل عام يختلف التسجيل من مدرسة لأخرى ومن لكن ما يجب معرفته أن التسجيل يتم إلكترونيُا عن طريق بوابة وزارة التربية والتعليم أو منصة المدرسة.

نصائح للطلاب عند ملء الاستمارة

احذر أن تؤجل عملية التسجيل إلى اللحظة الأخيرة لتجنب أي مشاكل تقنية أو ازدحام.

عليك أن تتأكد من صحة جميع البيانات المدخلة في الاستمارة.

الاحتفاظ بنسخة من الاستمارة المسجلة كدليل.

قم بمتابعة الإعلانات الصادرة عن المدرسة والوزارة للحصول على أحدث المعلومات.

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