كيفية الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2025.. إليك الرابط

الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2025.. شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا واسعًا من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2025، حيث بذلوا جهودًا كبيرة لإجراء جميع الاختبارات المطلوبة للتقديم، بهدف ضمان قبولهم في الكلية للعام الدراسي 2024-2025.

ومع اقتراب إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 التي يفصلنا عنها ساعات قليلة، يولي المتقدمون اهتمامًا خاصًا بكيفية الاستعلام عن نتائجهم، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

كيفية الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2025

كما تسعى وزارة الداخلية إلى تسهيل هذه العملية على الطلاب، حيث وفّرت لهم إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول إلكترونيًا عبر رابط مباشر، و يمكن للطلاب متابعة الخطوات التالية للاستعلام عن النتيجة:

أولاً، يجب الدخول إلى موقع وزارة الداخلية أو استخدام الرابط المباشر المخصص للاستعلام عن النتائج، من هنا

ثانيا: بعد الدخول إلى الرابط، يتعين على الطالب تسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي الذي تم إنشاؤه أثناء التقديم للكلية.

ثالثا: بعد ذلك، يتم إدخال البيانات المطلوبة، مثل الرقم القومي وكود الطالب، للوصول إلى النتيجة.

رابعا: بمجرد إدخال البيانات بشكل صحيح، يقوم الطالب بالضغط على أيقونة "استعلام" لتظهر له النتيجة، التي إما تؤكد قبوله في كلية الشرطة أو عدم قبوله.

هذه الخطوات تتيح للطلاب معرفة مصيرهم الأكاديمي بكل سهولة ويسر، مما يساهم في تسريع الإجراءات ويعزز الشفافية.

التخصصات التي يتم قبولها في كلية الشرطة 2025

1. كلية الهندسة: للحاصلين على درجة البكالوريوس من الذكور في جميع التخصصات.

2. كلية حاسبات ومعلومات: لحديثي التخرج من الذكور فقط.

3. كلية صيدلة: لحديثي التخرج من الذكور والإناث.

4. كلية الطب البشري: للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه من الذكور والإناث.

5. كلية علاج طبيعي: لحديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الذكور والإناث.

6. كلية طب أسنان: لحديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الذكور والإناث.

7. كلية سياحة وفنادق: لحديثي التخرج.

8. كلية زراعة: لحديثي التخرج.

9. كلية علوم: لحديثي التخرج.

10. كلية آداب: لحديثي التخرج.

11. كلية اقتصاد وعلوم سياسية: لحديثي التخرج.

12. كلية إعلام: لحديثي التخرج.

13. كلية خدمة اجتماعية: لحديثي التخرج.

14. كليات ألسن ولغات وترجمة: لحديثي التخرج.

15. كلية صيدلة إكلينيكية: لحديثي التخرج والحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الذكور فقط.

16. كلية طب بيطري: لحديثي التخرج الحاصلين على درجة البكالوريوس من الذكور فقط.

17. كلية تمريض: لحديثي التخرج الحاصلين على درجة البكالوريوس من الذكور والإناث.

18. كلية فنون تطبيقية: لحديثي التخرج.

19. كلية تجارة: لحديثي التخرج.

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