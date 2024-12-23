نتيجة كلية الشرطة 2024.. يتطلع الطلاب المتقدمون لكلية الشرطة إعلان نتائج القبول للعام الدراسي 2024/2025 بعد الانتهاء من اختبارات القبول، من المتوقع أن تعلن أكاديمية الشرطة عن نتيجة كلية الشرطة 2024 في الأيام القليلة المقبلة، كما سيتم إعلام الطلاب الناجحين في اختبار الهيئة والمقبولين في كلية الشرطة عبر إرسال رسائل نصية على هواتفهم المحمولة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024

حيث مر المتقدمون بكلية الشرطة بمراحل اختبارية متنوعة مثل اختبارات القدرات، المقاس والقوام، الكشوف الطبية والنفسية، بالإضافة إلى اختبارات اللياقة البدنية، أما عن موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024/2025، فيترقب الكثير من الطلاب وأسرهم الإعلان عن الأسماء المقبولة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في مؤتمر صحفي بعد اعتمادها من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ويرأس المؤتمر اللواء هاني أبو المكارم رئيس أكاديمية الشرطة.

نتيجة كلية الشرطة 2024-2025

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2024-2025

1- الدخول على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، ويمكنك الدخول عليه من خلال الضغط هنــــــــــا.

2- ومن ثم عليك القيام بالضغط على تبويب خدمات أكاديمية الشرطة.

3- بعد ذلك قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

4- وفي الخطوة الآتية عليك كتابة رقم الملف.

5- واخيرا عليك الضغط على مربع «استعلام».

جدير بالذكر ان، تعتبر أكاديمية الشرطة المصرية من أبرز الصروح التعليمية والأمنية في العالم، وقد لعبت على مر التاريخ دورًا محوريًا في تأهيل وتدريب رجال الشرطة الذين يحملون على عاتقهم حماية الأمن والنظام في البلاد، كما أن الأكاديمية لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد كوادر شرطية على أعلى مستوى من التعليم والتدريب والبحث، مما جعلها واحدة من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة في العالم.

التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2024

وفي سياق اخر، أوضح مساعد وزير الداخلية أنه تم فتح باب القبول لخريجي عدد من الكليات المتنوعة هذا العام، وتشمل كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والصيدلة، والطب البيطري، والتمريض، والهندسة، والفنون التطبيقية، وحاسبات ونظم المعلومات، وتجارة، وسياحة وفنادق، وزراعة، وآداب، وإعلام، وألسن، وخدمة اجتماعية، واقتصاد، وعلوم سياسية.

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