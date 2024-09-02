تنسيق كلية الشرطة 2024 .. ننشر رابط التقديم والأوراق المطلوبة

تعد كلية الشرطة واحدة من الكليات المتميزة والتي يتطلع العديد من طلاب الثانوية العامة للانضمام إليها بهدف العمل كضباط شرطة في المستقبل وذلك نظرا للمكانة الكبيرة التي يحظي بها رجال الأمن في مصر .

كلية الشرطة

وينشر الموجز الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة لعام 2024-2025

شروط تقديم كلية الشرطة 2024

المؤهلات الأكاديمية:

يجب أن يكون المتقدم إلي كلية الشرطة حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادة الثانوية الأزهرية.



يمكن لحاصلي الدور الثاني على شهادة الثانوية الخارجية (الدبلومات الأجنبية) التقديم أيضًا في كلية الشرطة.

الشروط الشخصية:

يجب أن يكون الطالب المتقدم إلي كلية الشرطة حاصلاً على مجموع 65% على الأقل في الثانوية العامة.



يجب أن تكون الصور الشخصية للطالب المتقدم إلي كلية الشرطة خلفية بيضاء بمقاس 4*6.

اوراق تقديم كلية الشرطة 2024

اوراق تقديم كلية الشرطة .. أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثًا.



أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثًا. اوراق تقديم كلية الشرطة .. 4 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6.



4 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6. اوراق تقديم كلية الشرطة.. صورة لقرار الوصاية وصورة بطاقة الرقم القومي للواصي في حالة وفاة أو غياب ولي الأمر.



صورة لقرار الوصاية وصورة بطاقة الرقم القومي للواصي في حالة وفاة أو غياب ولي الأمر. اوراق تقديم كلية الشرطة .. صورة لكارت الرقم القومي للوالدين (كارت طولي).



صورة لكارت الرقم القومي للوالدين (كارت طولي). اوراق تقديم كلية الشرطة.. في حالة العمل الحر لولي أمر الطالب، يجب إرفاق المستندات التي تثبت ذلك مثل البطاقة الضريبية والسجل التجاري أو حيازة أرض زراعية وما إلى ذلك.



في حالة العمل الحر لولي أمر الطالب، يجب إرفاق المستندات التي تثبت ذلك مثل البطاقة الضريبية والسجل التجاري أو حيازة أرض زراعية وما إلى ذلك. اوراق تقديم كلية الشرطة .. أصل شهادة المؤهل (شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية).



أصل شهادة المؤهل (شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية). اوراق تقديم كلية الشرطة .. صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب. نموذج 110 جند.

اوراق تقديم كلية الشرطة.. شهادة تفيد بحسن سير وسلوك الطالب.



شهادة تفيد بحسن سير وسلوك الطالب. اوراق تقديم كلية الشرطة .. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.



صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر. اوراق تقديم كلية الشرطة .. صورة لشهادة المؤهل لولي الأمر إن وجدت.



صورة لشهادة المؤهل لولي الأمر إن وجدت. اوراق تقديم كلية الشرطة .. صورة بطاقة والدة الطالب.



صورة بطاقة والدة الطالب. اوراق تقديم كلية الشرطة .. صورة من الشهادات الرياضية الحاصل عليها الطالب إن وجدت.



صورة من الشهادات الرياضية الحاصل عليها الطالب إن وجدت. اوراق تقديم كلية الشرطة .. شهادة القيد العائلي.



شهادة القيد العائلي. اوراق تقديم كلية الشرطة.. صورة لمستندات الأملاك ومدخرات الوالد والوالدة.

آخر موعد لتقديم كلية الشرطة 2024

يتم فتح باب التقديم بداية من أول سبتمبر 2024 وتستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر، للحاصلين على درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور وإناث وبكالوريوس التربية الرياضية إناث، وللحاصلين على المؤهلات الجامعية بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه في التخصصات التي تمثل احتياج لقطاعات الوزارة فقط لعام 2024.

خطوات التقديم في كلية الشرطة

تسجيل دخول موقع وزارة الداخلية من هنـــــا . الضغط على خيار "الالتحاق بكلية الشرطة". تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور. إدخال كافة البيانات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة. الضغط على تسجيل لإرسال الطلب.

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