موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 في مصر.. تصدرت نتيجة القبول بكلية الشرطة، محركات البحث، حيث ينتظر الآلاف من المتقدمين النتيجة بفارغ الصبر على أمل القبول وتحقيق حلم كبير، والمنتظر أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال ساعات،

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 في مصر

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 في مصر.. من المقرر أن يتم انعقاد مؤتمر صحفي، في مركز الدراسات الاستراتيجية في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

وعن موعد ظهور نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025 وكيفية الاستعلام عنها، فإنه سوف يكون بعد المؤتمر الصحفي مباشرةٍ، حيث يتم أرسال رسائل نصية عبر هواتف الطلاب الذي تم قبولهم في كلية الشرطة، أو من عبر الاتصال الهاتفي، عقب نهاية المؤتمر الصحفي.

ويرصد الموجز التيسيرات المقدمة للطلاب المتقدمين للكلية فيما يلي

التيسيرات المقدمة من أكاديمية الشرطة

وفي وقت سابق، أوضح السيد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عدد من التيسيرات المقدمة من الأكاديمية للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وعلى رأسها إعلان النتائج عبر موقع وزارة الداخلية، دون تحميلهم مشقة السفر، لمعرفة النتيجة من مقر أكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى توفير خط هاتف مباشر لاستقبال أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق بكلية الشرطة على أرقام (24109102 – 24109117).

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