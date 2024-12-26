رابط استعلام نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025.. اعرفها دلوقتي

نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025.. مع اقتراب موعد إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025، شهدت محركات البحث على الإنترنت تزايداً ملحوظاً في البحث عن الرابط الرسمي للاستعلام عن النتائج، حيث ينتظر آلاف الطلاب بفارغ الصبر معرفة مصيرهم بعد اجتياز اختبارات القبول، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رابط نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

وفي هذا السياق، توفر وزارة الداخلية رابطًا رسميًا يمكن للطلاب المتقدمين بكلية الشرطة 2025 من خلاله الاستعلام عن نتائجهم بمجرد إعلانها، كما يمكنهم متابعة الخطوات البسيطة للاستعلام، والتي تشمل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة واختيار قسم الاستعلام عن نتائج القبول، ثم إدخال البيانات المطلوبة.

القبول بكلية الشرطة 2025

خطوات الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2025

للحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية:

1. الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية عبر الرابط المخصص لذلك، ويمكنك الدخول على الرابط من خلال الضغط هنا.

2. عليك إدخال رقم الملف والبيانات الشخصية، ومن ثم الانتقال إلى قسم "خدمات أكاديمية الشرطة"، ثم إدخال رقم الملف والرقم القومي في الحقول المخصصة.

3. بعد ذلك عليك الضغط على زر "استعلام" بعد إدخال البيانات، اضغط على زر "استعلام" لمعرفة النتيجة.

4. واخيرا ستظهر النتيجة فورًا بعد الضغط على زر "استعلام"، بالإضافة إلى إرسال رسالة نصية للطلاب المقبولين لتأكيد القبول في أكاديمية الشرطة.

شروط القبول بكلية الشرطة 2025

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعامين 2024 و2023، وفقًا لمجموعة من الشروط. أهم هذه الشروط هي:

- تحقيق نسبة نجاح لا تقل عن 65% في الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- كما يجب على المتقدمين بكلية الشرطة 2025 اجتياز اختبارات اللياقة البدنية وكشف الهيئة بنجاح.

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