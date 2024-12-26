بالصور.. القوات المسلحة ووزير التعليم يتفقدون مدرسة الشهيد أحمد أبو بكر العسكري لتطوير التعليم الفني

نظّمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، زيارة ميدانية إلى مدرسة الشهيد أحمد أبوبكر العسكرية التابعة لإدارة السلام التعليمية بالقاهرة.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل زيارة القوات المسلحة مع وزير التربية والتعليم لمدرسة الشهيد أحمد أبو بكر العسكري، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير التعليم الفني وتعزيز قيم الانضباط والانتماء لدى الطلاب.

مدرسة الشهيد أحمد أبو بكر العسكري

تفاصيل زيارة القوات المسلحة لمدرسة الشهيد أحمد أبو بكر

استُهلّت زيارة وزير التربي والتعليم والقوات المسلحة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، ثم شهد الحضور فعاليات الطابور الصباحي، حيث قدّم الطلاب عروضًا رياضية وفنية وتدريبات عسكرية أظهرت مستوى متميزًا من الانضباط والكفاءة.

مدرسة الشهيد أحمد أبو بكر العسكري

أشادة وزير التربية والتعليم

وكرم عدد من الطلاب المتفوقين تقديرًا لجهودهم، حيث أشاد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون المثمر مع القوات المسلحة، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في إعداد جيل واعٍ ومؤهل فنيًا للمساهمة في بناء مستقبل الوطن.

من جانبه، أكّد الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، دعم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة، بما يعزز القيم الوطنية ويسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب.

مدرسة الشهيد أحمد أبو بكر العسكري

اهتمام القوات المسلحة بدعم التعليم الفني

وألقى اللواء أ.ح أسامة عبد الحميد داود، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كلمة شدّد فيها على اهتمام القوات المسلحة بدعم التعليم الفني وتطبيق منظومة التأسيس العسكري للارتقاء بمستوى الطلاب وغرس قيم الانضباط والانتماء، مضيفًا أن الزيارة بجولة تفقدية للفصول الدراسية ومعرض الابتكارات والأبحاث الفنية التي أعدّها الطلاب، يعكس مدى الاهتمام بتطوير قدراتهم وإبداعاتهم.

وفي سياق آخر، تفقد وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، ووزير العمل، محمد جبران، مركز قفط للتدريب المهني بمحافظة قنا، في زيارة هدفت إلى متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بين الوزارتين، الذي وقع في سبتمبر 2024.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تشغيل وإدارة مراكز التدريب الثابتة التابعة لوزارة العمل في مختلف المحافظات.

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