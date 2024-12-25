قام الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية للمنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي، تفاصيل جولة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين، والرسالة التي نقلها لهم من الرئيس السيسي.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين

تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين، ويأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدورية للعملية التعليمية والوقوف على الحالة المعنوية لرجال القوات المسلحة.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة

تطوير نظم الإعداد والتأهيل في معهد ضباط الصف

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمى من اللواء وليد حامد الحماقى مدير معهد ضباط الصف المعلمين تناول أوجه تطوير نظم الإعداد والتأهيل داخل المعهد بما يواكب التطوير والتحديث المتلاحق فى مجال التعليم لتخريج ضابط صف معلم يتمتع بدرجة عالية من الإحتراف فى تنفيذ أى مهام تسند إليه ، كما تفقد العملية التعليمية والأنشطة التدريبية التى عكست المستوى المتميز للطلبة.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة ينقل رسالة من الرئيس السيسي

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات لتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية داخل المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لتخريج فرد مقاتل يتمتع بقدرات بدنية وذهنية عالية ويتحلى بالقيم النبيلة ليكون نموذجاً مشرفاً للعسكرية المصرية العريقة.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشيد بضباط الصف المعلمين

وأشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أن ضباط الصف المعلمين يمثلون أحد الدعائم الهامة للقوات المسلحة بما يقدموه من نموذج وقدوة فى العمل والتضحية من أجل الوطن، وطالبهم ببذل الجهد والعرق فى التدريب طوال مدة دراستهم بالمعهد والتسلح بالعلم والمعرفة والوعى السليم لبناء شخصية قادرة على حمل أمانة الدفاع عن أمن مصر وإستقرارها فى ظل التحديات المتسارعة والمتغيرات المتلاحقة التى تمر بها المنطقة.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لوحدات الدفاع الجوى

ومن ناحية أخري، تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى التشكيلات الدفاعية للوقوف علي مدي جاهزيتها القـ ــتالية.

وشاهد وزير الدفاع عددًا من الأنشطة التدريبية لوحدات الدفاع الجوى، كما تفقد القوات المنفذة للأنشطة، وناقش عدداً من القادة والضباط فى أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة، ثم قاد بالمرور على مركز القيادة التعبوى المشترك، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتأمين المجال الجوى فى نطاق التشكيل، كما شاهد نموذجاً لصد هجمة معادية عكس مدى الإستعداد القتالى العالى لرجال الدفاع الجوى.

اقرأ أيضًا:

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع أي تهديد يمس أمن مصر

الرئيس السيسي يكشف عن أهمية انضمام أذربيجان لعضوية مجموعة الدول الثماني النامية