وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع أي تهديد يمس أمن مصر

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، بأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وركز الاجتماع على تعزيز التعاون بين اللجنة ووزارة الدفاع لمواجهة قضايا الأمن القومي، ويعرض الموجز تفاصيل اللقاء.

استعراض التحديات الحالية للأمن القومي

شهد اللقاء استعراضًا للأوضاع الأمنية الحالية والتحديات المحيطة بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وأكد الفريق أول عبدالمجيد صقر أهمية التواصل المستمر مع اللجنة لمتابعة القضايا المستجدة، مشددًا على استعداد القوات المسلحة للتصدي لأي محاولة تهدد أمن مصر واستقرارها.

تقدير الشعب المصري لجهود القوات المسلحة

أعرب النائب أسامة كامل منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عن تقدير الشعب المصري للدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية الحدود وتأمين الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، بالإضافة إلى دعمها لجهود التنمية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.

رسائل من القائد العام

خلال كلمته، أكد الفريق أول صقر أن القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد يمس الأمن القومي المصري، وشدد على أهمية دور لجنة الدفاع والأمن القومي باعتبارها تمثل كافة أطياف الشعب المصري، مما يعزز التعاون لمواجهة التحديات المختلفة.

أهمية التعاون بين المؤسسات

تأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز التنسيق بين وزارة الدفاع ومؤسسات الدولة المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي، لضمان الاستقرار ودعم جهود التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. المتحدث العسكري يعلن تفاصيل سقوط طائرة تدريب بمنطقة الشلوفة واستشهاد ضابطين



في المرتبة الثالثة عالميا.. رئيس الصين يدعو جيش بلاده الاستعداد للحرب

