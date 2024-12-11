الحكومة تعلن موعد انتهاء المرحلة الأولى من الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، ويعد أحد أهم المشروعات الإقليمية لتحقيق التكامل الكهربائي في الشرق الأوسط.

ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الإنتاجية المتاحة.

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

الموجز ترصد تفاصيل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وموعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك 59 هيئة اقتصادية، وستكون هناك لجنة من كل المؤسسات في الدولة، برئاسة الاقتصادي حسين عيسى، وتم عرض لأول مرة 40 هيئة اقتصادية، سيتم حوكمتها وتطويرها مع دمج عدد من الهيئات، بالإضافة إلى تصفية هيئات.

موعد الانتهاء من الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وأشار إلى أن الدولة مستمرة في جذب الاستثمارات، معقبًا :«كنت حريصًا على متابعة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والمحطة المسئولة عن الربط، تم إنجاز أعمالها بنسبة 65%، وقبل الصيف المقبل سيتم الربط في المرحلة الأولى».

كما نوه بأن كل دولة سوف تستفيد من قدرات الدولة الثانية في أوقات الذروة لتحقيق الاستفادة المشتركة بين البلدين، مصر والسعودية.

الربط الكهربائي

ويتضمن المشروع إنشاء شبكة كهربائية مزدوجة الخطوط تمتد لمسافة تزيد عن 1300 كيلومتر، تربط بين محطة بدر في مصر ومحطة شرق المدينة في السعودية مرورًا بمحطة في مدينة تبوك.

كما يتميز الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرته على نقل 3 جيجاوات من الكهرباء في أوقات الذروة، مما يتيح للبلدين مواجهة التحديات المرتبطة بالأحمال الكهربائية الموسمية، وتحقيق استقرار أكبر في شبكات الكهرباء الوطنية.

ةيعكس هذا الربط الكهربائي التزام مصر والسعودية بتطوير البنية التحتية للطاقة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يساهم المشروع في تعزيز دور البلدين كمحاور إقليمية لنقل الكهرباء، ما يفتح الباب أمام فرص أوسع لتصدير الطاقة لدول الجوار وربط الشبكات الكهربائية بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا في المستقبل.

إقرأ أيضًا:

توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

التفاصيل الكاملة لتوقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية