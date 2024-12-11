تفاصيل المشروع التكتيكي قاهر 3 لتعزيز الكفاءة القتالية للقوات المسلحة

شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية لـ المشروع التكتيكي قاهر 3 ، الذي شاركت فيه وحدات من قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، الجيش الثالث الميداني، قوات حرس الحدود، والقوات الخاصة، ويأتي هذا المشروع ضمن خطة التدريب القتالي السنوية للقوات المسلحة.

تفاصيل المشروع التكتيكي "قاهر - 3"

أكد اللواء أركان حرب شريف العرايشي، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، في كلمة ألقاها خلال الفعالية، على التزام القوات بالتدريب الواقعي والاستغلال الأمثل للأسلحة والمعدات، بما يعزز الكفاءة القتالية.

تضمنت الفعالية عرضًا لملخص الفكرة التكتيكية للمشروع، إضافة إلى التوجيهات الطبوغرافية والتكتيكية، كما شهدت تنفيذ أنشطة تدريبية أظهرت الجاهزية العالية لجميع العناصر المشاركة.

المشروع التكتيكي قاهر 3

أهداف المشروع وقيمة التدريبات

تفقد القائد العام للقوات المسلحة العناصر المشاركة في المشروع، واطلع على مستوى الكفاءة القتالية ومدى جاهزيتهم لتنفيذ المهام المكلفين بها.

المشروع التكتيكي قاهر 3

رسائل القيادة للقوات المسلحة

نقل الفريق أول عبدالمجيد صقر تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، للقوات المشاركة، مشددًا على أهمية التدريب المستمر وتطوير أساليبه، لضمان الحفاظ على قدرة القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري.

المشروع التكتيكي قاهر 3

المشروع التكتيكي «قاهر 3»

وأشار القائد العام إلى أن رجال القوات المسلحة، وهم أبناء هذا الوطن، يعملون بروح الفريق الواحد للدفاع عن تراب مصر المقدس، مؤكدًا أهمية التواصل بين القادة والأفراد، وموضحًا أن القوات المسلحة تظل دائمًا الملاذ الآمن للوطن في ظل التحديات والمتغيرات العالمية.

أهمية المشروع في ظل التحديات الراهنة

والجدير بالذكر، في ظل التغيرات السريعة على الساحة الإقليمية والدولية، تأتي هذه التدريبات كجزء من استراتيجية القوات المسلحة المصرية للحفاظ على أمن الحدود وضمان استقرار البلاد، وتعكس هذه المشاريع رؤية متكاملة للتطوير المستدام للقوات المسلحة، التي تظل دائمًا على أهبة الاستعداد لحماية مصر وشعبها.

المشروع التكتيكي «قاهر 3»

المشروع التكتيكي «قاهر 3»

المشروع التكتيكي «قاهر 3»

المشروع التكتيكي «قاهر 3»

المشروع التكتيكي «قاهر 3»

المشروع التكتيكي «قاهر 3»

المشروع التكتيكي قاهر 3

اقرأ أيضًا