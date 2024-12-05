جامعة الجلالة تنظم الدورة الثالثة لتسليط الضوء على أحدث تطبيقات النانو تكنولوجي

نظّم برنامج علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة الجلالة، الدورة الثالثة من الندوة العلمية “3rd Nanoscience Symposium”، والتي تهدف إلى تعزيز التفاعل العلمي وإبراز أحدث التطورات والتطبيقات في مجال النانو تكنولوجي.

دورة تطبيقات النانو تكنولوجي بجامعة الجلالة

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، وإشراف الدكتورة رضوى حسن أبو صالح، مدير برنامج النانو تكنولوجي.

حيث شهدت الندوة حضور نخبة من أبرز العلماء والخبراء في مجال النانو تكنولوجي، منهم؛ الدكتور وائل ممدوح، أستاذ النانو تكنولوجي بالجامعة الأمريكية، الدكتور محمد الكوردي، مدير مركز الأبحاث بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة أماني مصطفى، أستاذة النانو سيراميك بالمركز القومي للبحوث، الدكتور مدحت، أستاذ النانو تكنولوجي بجامعة حلوان، الدكتورة فريدة من شركة Eva Pharmaceutics، الدكتور عبدالله الحميد، أستاذ علوم النانو بمعهد الإلكترونيات.

دورة تطبيقات النانو تكنولوجي بجامعة الجلالة

كما شارك في الندوة عدد من خريجي برنامج علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة الجلالة، الذين قدّموا عروضاً ملهمة حول مشاريعهم البحثية.

دورة تطبيقات النانو تكنولوجي بجامعة الجلالة

تشجيع الطلاب والباحثين على المشاركة في مشاريع النانو تكنولوجي

من جانبها، أكدت الدكتورة رضوى أبو صالح، خلال بيان صحفي حصل الموجز على نسخة منه، مدير برنامج النانو تكنولوجي، أن الندوة تسعى إلى تعزيز التواصل بين الأكاديميين والخبراء في مجال النانو، لتشجيع الطلاب والباحثين على التفاعل والمشاركة في المشاريع البحثية، بالإضافة الي تسليط الضوء على الابتكارات الحديثة وتطبيقات النانو تكنولوجي في معالجة التحديات المختلفة، بجانب بناء شراكات بحثية جديدة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وخلال فعاليات الندوة، تم عرض مشاريع وأوراق بحثية من قبل طلاب وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية المختلفه، ومناقشات علمية حول أحدث الابتكارات والتقنيات في النانو تكنولوجي، بالإضافة الي ورش عمل لتعزيز تبادل الأفكار العلمية وإقامة شراكات بحثية جديدة.

اختتمت الندوة بتوجيه الشكر للطلاب المنظمين والمشاركين، مع تأكيد أهمية هذه اللقاءات العلمية في دعم التطوير البحثي وتعزيز مكانة جامعة الجلالة كمنصة ريادية في مجال النانو تكنولوجي.

جامعة الجلالة تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

وفي سياق متصل نظّمت وحدة تكافؤ الفرص بجامعة الجلالة، يومًا ترفيهيًا وتعليميًا تحت شعار “معًا نحو دمج شامل ومستدام”، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة.

شهد الحدث مشاركة فعّالة من طلاب ذوي الهمم من مختلف الكليات بالجامعة، إلى جانب عدد من الطلاب المتطوعين، بهدف تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وإبراز قدراتهم ومواهبهم.

تضمّن اليوم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي صُمّمت خصيصًا لتلبية احتياجات الحضور، حيث شملت فقرات ترفيهية مثل الألعاب الجماعية والمسابقات الإبداعية، إلى جانب ورش عمل تعليمية وتثقيفية تناولت موضوعات مختلفة مثل المهارات الحياتية، والتكنولوجيا المساعدة، وكيفية التعامل مع التحديات اليومية.

كما أُقيمت جلسة حوارية مفتوحة قدّم خلالها طلاب من ذوي الهمم تجاربهم وقصص نجاحهم، مما أضفى طابعًا ملهمًا على الحدث.

وعلى هامش الفعاليات، أكدت وحدة تكافؤ الفرص التزامها المستمر بدعم حقوق ذوي الهمم، من خلال مبادرات مستدامة تهدف إلى تعزيز الدمج المجتمعي وتوفير بيئة تعليمية شاملة تراعي احتياجات الجميع.

يأتي هذا الحدث في إطار حرص الجامعة على تعزيز قيم التكافؤ والإنسانية، وإيمانها العميق بأن التنوع والدمج هما أساس بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

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