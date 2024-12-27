مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر توضح أبرز انجازات التعليم خلال 2024

حصاد وزارة التعليم خلال عام 2024.. يشكل مرآة لجهودها المستمرة نحو تطوير المنظومة التعليمية في مصر. حيث شهد هذا العام العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوسيع نطاقه ليصل إلى جميع الطلاب في مختلف المحافظات.

وقد ركزت التعليم على تحديث المناهج الدراسية بما يتماشى مع متطلبات العصر، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في التعليم، بالإضافة إلى تحسين بيئة المدارس وتطوير البنية التحتية.

حصاد وزارة التعليم خلال عام 2024

وفي هذا الصدد، أشارت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية أن منظومة التعليم في عهد الرئيس السيسي شهدت تطويرا كبيرا وإصلاحا بهدف إعداد اجيال قادرة علي المنافسة محليا وعالميا، وأن قطار التطوير وصل إلى الصف الاول الاعدادي هذا العام.

وأوضحت أن العام الدراسي الحالي قد شهد منذ تولي حقيبة الوزارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدد من القرارات التي تسعي لضبط منظومة التعليم وتحسين بيئة التعليم ، مستكملتًا، قائلة قد شهدت الوزارة خلال عام 2024 عدة قرارات وآليات يتم تطبيقها لاول مرة ستعرضها لكم الحزاوي من خلال الموجز :

داليا الحزاوي ائتلاف أولياء أمور مصر



- تطبيق نظام أعمال السنة بصرامة فهناك درجات علي الواجبات و التقييمات المختلفة والانضباط والسلوك والغياب والحضور و قد اجبر هذا النظام الطلاب إلي الانتظام في المدرسة وعمل المطلوب منهم.

- تمت زيادة الايام الفعلية للتدريس من ٢٣ اسبوعا الي ٣١ اسبوعا وايضا تم زيادة وقت الحصة بمقدار ٥ دقائق و هذا لكي يتم الانتهاء من المناهج بشكل جيد

- ⁠محاولة حل ازمة الكثافة الطلابية من خلال تطبيق عدة آليات وترك الأمر حسب احتياجات كل إدارة تعليمية فهناك من لجأ لتطبيق نظام الفترة المسائية أو استخدام فكرة الفصل المتحرك واستغلال الفراغات .

- ⁠محاولة حل أزمة عجز المعلمين عن طريق عدة آليات منها استكمال تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين ٣٠ الف معلم سنويا وكذلك تفعيل قانون مد الخدمة للاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، ⁠وايضا التعاقد من معلمي الحصة والاستعانة بالخريجين لاداء الخدمة العامة بالمدارس.

- تعديل لائحة الانضباط المدرسية بجعلها اكثر شمولًا لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية التعليمية .

- اعادة هيكلة المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة لتخفيف العبء علي الطلاب وإتاحة الوقت اللازم لدراستها كما يجب.

- اعادة تصميم بعض المناهج في مرحلة الثانوي مثل تطبيق منهج العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي أول مرة بدلا من منهج الكيمياء والفيزياء والاحياء

- وجود تقييمات وامتحانات للمراحل الاولي من التعليم الاساسي الصف الاول والثاني الابتدائي وعدم تصعيد الطلاب الي الصف الاعلي في حاجة عدم اجتيازه التقييم قبل اجتياز البرنامج العلاجى فى فترة الإجازة الصيفية ولمدة ثلاثة شهور ويقوم بإعداد البرنامج موجه الصفوف الأولى .

-تدريس اللغة العربية والتاريخ في المدارس الدولية لتعزيز الهوية الوطنية والانتماء والولاء لدي الطلاب كما نص القرار على أن يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية منهما، بحيث تمثلان نسبة ٢٠% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب على أن تكون تلك الدرجات عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

-تحسين اوضاع معلمي الحصة فقد تم زيادة قيمة الحصة من 20 جنيه الي 50 جنيه للحصة الواحدة .

كما يمنح معلمي مجموعات التقوية المدرسية 80% من رسوم الاشتراك فيها ويتسلمها المعلم فور الانتهاء من المجموعة .

-دعم المعلمين و مديري المدارس من خلال عقد اجتماعات علاوه علي الاهتمام بالزيارات الميدانية للوقوف علي تطبيق القرارات علي ارض الواقع.

-الاهتمام بوضع آليات للقضاء علي الغش في الامتحانات في جميع مراحل النقل من خلال تنفيذ الامتحان في اللجنة الامتحانية الواحدة بواقع ٣ نماذج مختلفة .

- التفكير مبكرًا في وضع آليات جديدة لمحاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة .





بعض التحفظات والتخوفات لدي أولياء الأمور

بالرغم من أهمية التقييمات ولكن بسبب تعدد تلك التقييمات يقع علي الطالب واولياء الامور و المعلمين انفسهم

-ضغط شديد ويتمنوا ان يتم تقنين عدد التقييمات بحيث يكون التقييم الاسبوعي نصف شهري اي كل اسبوعين بدلا من كل اسبوع كما هو متبع

- محاولة حل عجز المعلمين بشكل جذري مع الاهتمام بإعداد المعلم اعداد جيد

- النظر في تسليم التابلت لاولياء الامور إجباريا وجعله اختياري بهدف التخفيف علي اولياء الامور الضغوط النفسية

- عند وضع نماذج الثلاثة للامتحانات الشهرية وكذلك امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل ان تكون تلك النماذج متكافئة من حيث السهولة والصعوبة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

- توفير خط ساخن لتلقي شكاوي اولياء الامور لحلها بشكل سريع .

الحزاوي : التعليم هو الاستثمار الحقيقي للأبناء

واختتمت الحزاوي حديثها مشيرتًا إلى، ان أولياء الأمور ليسوا ضد التطوير فهم مع التطوير قلبا وقالبا وذلك لمصلحة أولادهم في سوق العمل والتنافسية الدولية وإيمانًا منهم ان التعليم هو الاستثمار الحقيقي للأبناء وهو السلاح الذي يتسلح به الابناء في المستقبل.

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