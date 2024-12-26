امتحانات الثانوية العامة.. نصائح من ائتلاف أولياء الأمور للحد من ظاهرة الغش

امتحانات الثانوية العامة.. أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر وخبيرة الاسرية أن الاجتماع الذي عقد أمس بحضور كلا من رئيس الوزراء و وزير التعليم العالي والبحث العلمي و أمين عام المجلس الاعلي للجامعات ووزير التربية والتعليم يعكس الاهتمام الحقيقي من أجل أحكام السيطرة علي حالات الغش والتسريبات في امتحانات الثانوية العامة التي للاسف تحدث على مدار أعوام ماضية.

وتسبب في ضياع مجهود الطالب المجتهد وضرب بعرض الحائط بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ويؤدي مستقبلا إلى الأضرار بالمجتمع بأكمله فالطالب الغشاش سوف يصبح يوما مهندسًا او طبيبًا غشاش ليس لديه ضمير قائلة اول خطوة لحل اي مشكلة هو للاعتراف بوجودها.

أزمات امتحانات الثانوية العامة

حل أزمة الغش بالثانوية العامة

وقدمت الحزاوي عدة مقترحات قد تساهم في الحد من ظاهرة الغش، لعل أحد الحلول المقترحة لحل أزمات امتحانات الثانوية العامة ، هو عودة نظام البوكليت بدلا من البابل شيت الذي سهل الغش بصورة كبيرة.

زيادة عدد الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة

وأشارت إلى أن لابد من زيادة عدد الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة مؤكدة أنها أسئلة يصعب غشها بعكس اسئلة الاختيار من متعدد كما ، أنه من الصعب إثبات حالات الغش في إجابة أسئلة الاختيار من متعدد في البابل شيت، لأن الإجابات مجرد تظليل دوائر، بينما يمكن اكتشاف الغش بسهولة من خلال الأسئلة المقالية من خلال مطابقة الإجابات ببعضها.

اللجوء لاستخدام أجهزة التشويش

واقترحت فكرة اللجوء لاستخدام أجهزة التشويش على شبكات المحمول في لجان امتحانات الثانوية العامة لمحاربة ظاهرة الغش الالكتروني الذي يتم بالموبايل كل عام.

توفير خط ساخن للإبلاغ عن صفحات الغش

كما يجب توفير خط ساخن للإبلاغ عن صفحات الغش حتى يتم تعقبها وتوقيع اقصي العقوبة علي المسئول عنها، لإنه من آمن العقاب أساء الأدب.

تعليمات يجب التوعية بها

وستعرض لكم الحزاوي عبر موقع الموجز بعض التعليمات اللازم اتباعها في امتحانات الثانوية العامة 2025، والتي جاءت كالتالي :

توعية اولياء الامور والطلاب بخطورة الغش في الامتحانات والعقوبات التي تنتظر الطالب المتجاوز

حُسن اختيار رؤساء اللجان والمراقبين ممن يتميزون بالانضباط والكفاءة .

وزيادة أعداد المعلمين الملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية

استخدام وسائل حدثية في التفتيش قبل الدخول إلي اللجان لمنع دخول الموبايل وغيره

تفعيل كاميرات المراقبة من أجل رصد أى مخالفات قد تحدث فى اللجان بشكل سريع .

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