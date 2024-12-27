امتحانات الأول والثاني الثانوي.. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراءات جديدة تتعلق بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية وتحسين تجربة الطلاب خلال الامتحانات.

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الأول والثاني الثانوي معقبة أنه ايماء إلى الإجراءات الجاري اتخاذها بشأن الإعداد والتجهيز لعقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تم اتخاذ بعض التدابير.

الموجز يرصد تدابير التعليم الجديدة بشأن امتحانات الأول والثاني الثانوي عبر التقرير التالي.

تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الأول والثاني الثانوي

ومن تدابير التعليم الجديدة بشأن امتحانات الأول والثاني الثانوي الآتي:

التوجيه لمديري الادرات التعليمية بالتنبيه مشددا على المختصين بإنشاء الامتحانات (التطوير التكنولوجي - التوجيه) نحو الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتجهيز ومراجعة واتاحة الامتحانات الالكترونية من خلال المنصة الالكترونية للامتحانات قبل بداية الامتحانات بوقت كافي والرجوع للدعم الفني لتلافي أي ملاحظات

تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الأول والثاني الثانوي

التنبيه المشدد على المسئولين عن ادخال بيانات السادة الموجهين المختصين بإنشاء الاختبارات الالكترونية بالانتهاء من كافة اعمال الإضافات والتعديلات على بيانات الموجهين واضعي الامتحانات، وذلك من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة الموظف https://teacher.emis.gov.eg وذلك في موعد غايته الخميس 26 ديسمبر 2024

التنبيه على المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا بضرورة مراجعة كافة عناصر البنية التكنولوجية بها والتأكد من صلاحيتها وتشغيلها للحصول على التحديثات الواجب توافرها لإدارة الاختبارات الالكترونية والرجوع للدعم الفني في حالة وجود أعطال

التنبيه المشدد على المدارس الثانوية التابعة للمديريات بضرورة متابعة انتهاء جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من تسجيل الاستمارة الالكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg، حيث سيتم اتاحة الاستمارة الالكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حتى يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، على أن تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة في حالة وجود أي اخطاء من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة بيانات الطلاب

تقوم المدارس الثانوية بالانتهاء من كافة التعديلات اللازمة على بيانات الطلاب وطباعة التقارير الخاصة بمراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال التطبيق الالكتروني لإستمارة بيانات الطلاب، والتي تشمل كافة البيانات المتعلقة بالاختبارات الالكترونية وهي ( اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل)، وذلك بعد مراجعة وتدقيق جميع البيانات الواردة بالتقارير والتأكد من صحتها ، واستيفاء كافة التوقيعات اللازمة على أن يتم تسليم التقارير النهائية لبيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتقدمين لـ امتحانات نصف العام 2025 إلى إدارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية وذلك في موعد غايته 2 يناير 2025

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية، وتوفير بيئة تعليمية أكثر كفاءة، مع التركيز على قياس الفهم والاستيعاب بدلاً من الحفظ والتلقين، وتتضمن القرارات تنظيم سير الامتحانات باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحديد آليات واضحة لتوزيع الدرجات بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.

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