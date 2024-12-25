أماكن وعناوين مكاتب البريد التي يوجد بها كراسة الشروط للإسكان الاجتماعى 2025

يزداد البحث بين المتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعى، حول عناوين ومواعيد عمل مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط المطروحة من الإسكان الاجتماعي 2024، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5"، والتي تبغى توفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعمة لشرائح المجتمع المختلفة

ويعد شراء كراسة الشروط أول خطوة للتقديم وحجز الوحدات السكنية، ويكشف الموجز، عناوين مكاتب البريد التي بها كراسات الشروط.

عناوين مكاتب البريد التي بوجد بها كراسة شروط الإسكان الاجتماعي

تتوافر داخل مكاتب البريد في مختلف أحياء القاهرة كراسات الشروط للإسكان الاجتماعي، حيث يمكن للراغبين التوجه إلى أقرب مكتب بريد، وفيما يلي أبرز عناوين مكاتب البريد التي توفر الكراسة في محافظة القاهرة:

مكتب بريد مجمع التحرير: مبنى مجمع التحرير، ميدان التحرير.

مكتب بريد القاهرة الرئيسي: ميدان العتبة، شارع عبد الخالق ثروت.

مكتب بريد الوزارات: مبنى وزارة الإشغال، التحرير.

مكتب بريد باب اللوق: 21 شارع الأزهار، باب اللوق.

مكتب بريد العباسية: 5 شارع سليم عبده، ميدان عبده باشا، العباسية.

مكتب بريد التليفزيون: مبنى التليفزيون، كورنيش النيل.

البريد المصري

كما يمكنك أيضًا العثور على مكاتب بريد أخرى مثل مكتب بريد محمد فريد، جاردن سيتي، ورمسيس، وغيرها في مناطق متعددة بالقاهرة.

كيفية الحصول على كراسة شروط الإسكان الاجتماعي

لشراء كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 اتبع الاتي..

1ـ زيارة أقرب مكتب بريد في المحافظة التي تتوفر بها الوحدات السكنية المطروحة.

2-التأكد قبل الذهاب من توافر كراسات الشروط الشروط في المكتب التي تتوجه إليه.

3- عليك شراء الكراسة وتقديم المستندات المطلوبة عند بدء عملية الحجز.

مواعيد عمل مكاتب البريد

من المعروف أن مكاتب البريد تبدأ مواعيدها عمومًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، ومع ذلك قد تختلف المواعيد حسب المكتب،و يُفضل التحقق من مواعيد العمل المحددة من خلال الموقع الرسمي للبريد المصري .

أهمية كراسات الشروط شروط الإسكان الاجتماعي

تعتبر كراسة الشروط هي أهم مستند، حيث انها تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالوحدات السكنية المعروضة والمتاحة ، والأسعار، وأنظمة السداد، و ايضا شروط الحجز، لذا يعد الحصول عليها خطوة حيوية لضمان التقديم بطريقة صحيحة ومطابقة للشروط.

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