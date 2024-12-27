حساب سوبر توفير .. أطلقه البريد المصرى بفائدة 14% تضاف شهريًا

أطلق البريد المصرى حساب توفير جديد للأفراد بعائد سنوي يبلغ 14%، يُضاف إلى رصيد الإقفال الشهري في نهاية كل شهر, وهو فرصه لاستثمار الأموال بانتظام والاستفادة من عوائد مستقرة.

مزايا حساب سوبر توفير الجديد من البريد المصري بعائد سنوي 14%

قدم البريد المصرى عدة مزايا تضمن تلبية احتياجات العملاء المختلفة، وجاءت كالتالي:

إمكانية الحصول على بطاقة خصم مباشر مرتبطة بالحساب.

صرف العائد شهريًا بشكل منتظم.

فتح الحساب للأفراد والأبناء القصر، لنشر ثقافة الادخار بين الأجيال الشابة.

إمكانية فتح أكثر من حساب بحد أدنى 300 جنيه لفتح الحساب، مع احتساب العائد عند بلوغ الرصيد 100 ألف جنيه.

كما أتاح البريد المصرى الاشتراك المجاني في الخدمة الصوتية (IVR) لعملاء الحساب، وإمكانية فتح الحساب عبر شبكة مكاتب البريد التي تتجاوز 4600 مكتب منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويمكن للعملاء الاستفسار عن الحساب الجديد عبر الاتصال بمركز خدمة عملاء البريد المصري على الرقم 16789.

البريد المصرى يطلق حساب سوبر توفير

استراتيجية البريد المصري لتعزيز الخدمات المالية

أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن إطلاق حساب سوبر توفير الجديد يأتي في إطار استراتيجية البريد المصرى لتطوير المنتجات المالية والارتقاء بالخدمات المقدمة, مشيرة إلى أن الحساب الجديد يمثل إضافة قوية للخدمات المالية التي يقدمها البريد، بما في ذلك حسابات التوفير الأخرى ذات العائد السنوي، الحسابات الجارية، وباقة الخدمات المالية غير المصرفية.

وأضافت الباز أن هذه الخطوة تعكس التزام البريد المصرى بتقديم حلول مالية مبتكرة تواكب احتياجات السوق المصرفية وتلبي تطلعات العملاء.

الخدمات المتوفرة بمكاتب البريد المصري

وتتسعرض جريدة “الموجز” الخدمات المتوفرة بمكاتب البريد المصري، منها:

البريد المصري يطلق حساب سوبر توفير

إرسال واستلام الرسائل والطرود محليًا ودوليًا.

خدمات الدفع والتحويل المالي، مثل فتح حسابات التوفير وصرف المعاشات.

تسديد الفواتير إلكترونيًا وتجديد وثائق التأمين.

خدمات شحن الطرود بأسعار تنافسية.

توفير كراسات شروط الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل.

مكاتب البريد خلال عطلة نهاية الأسبوع

وتعمل بعض مكاتب البريد في المدن الرئيسية أيام الجمعة والسبت, وتمتد ساعات العمل في بعضها حتى الساعة 9 مساءً لتلبية احتياجات المواطنين في أوقات غير رسمية.

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