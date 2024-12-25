وظائف بنك مصر 2024.. اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

وظائف بنك مصر 2024.. يتيح بشكل دوري فرص عمل مستمرة للشباب مميزة لبدء حياتهم المهنية في القطاع المصرفي.

في هذا الصدد، أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف “لينكد إن” عن وجود عدة وظائف بنك مصر 2024، لخريجي الجامعات الحاصلين على درجة البكالوريوس.

ويرصد الموجز العديد من الباحثين عن عمل حول شروط وتفاصيل وظائف بنك مصر 2024، والأوراق المطلوبة عبر التقرير التالي.

الوظائف المطلوبة لبنك مصر

كما كشفت وظائف بنك مصر 2024 عن توافر فرص توظيف لخريجي كليات التجارة وإدارة الأعمال لعام 2024، ويجب أن تتوافر مؤهلات مناسبة لـ وظائف بنك مصر 2024 المعلن عنها، والتي تشمل الوظائف تخصصات متعددة مثل:

أخصائيي إدارة التوثيق.

الأمن السيبراني.

الائتمان.

كما يشترط على المتقدمين اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية والقدرات الإدراكية، بالإضافة إلى إجراء مقابلتين.

كيفية التقديم للوظائف

يمكنك التقديم لوظائف بنك مصر 2024 المتوافرة بهم الشروط وحاصلين على المجالات والتخصصات والمؤهلات المطلوبة، من خلال زيارة الصفحة الرسمية للبنك على موقع “لينكد إن LinkedIn” وتقديم السيرة الذاتية الخاصة بهم للبنك، ثم انتظار لإرسال رسالة تفيد التأكيد أو الرفض للقبول.

شروط التقديم لوظائف بنك مصر 2024

نقدم اليكم أبرز الشروط الواجب توافرها أثناء التقديم، والتي حددها بنك مصر للراغبين في التقديم بالوظائف، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة بكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد.

يفضل أن تكون الخبرة بين سنتين و8 سنوات.

ألا يتجاوز عمر المتقدم 28 سنة.

يجب إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

يجب أن يكون المتقدم قادرًا على التعامل مع برامج الكمبيوتر المختلفة.

يجب أن لا يعمل للمتقدم أقارب داخل البنك

لابد من اجتياز جميع الاختبارات المقررة، مع جاهزيته الصحية لأداء مهام الوظيفة.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف

أفاد بنك مصر عبر صفحته الرسمية على المتقدمين للوظائف يجب تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات اللازمة في التسجيل، وهي كالتالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية. صورة من المؤهل الدراسي. صورة شخصية حديثة. شهادة الموقف من التجنيد. تقديم شهادة الميلاد الأصلية. عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.

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