بنك مصر يعلن يخفض عوائد الشهادات الدولارية وخبراء يكشفون التأثير الاقتصادي

أعلن بنك مصر، اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، عن تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالدولار الأمريكي «القمة» و«إيليت» لمدة ثلاث سنوات، ليصبح العائد 8% و6% سنويًا بدلاً من 8.5% و6.5% سنويًا، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن أسعار العوائد المعدلة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، على الشهادات الجديدة المصدرة من جميع فروع البنك.

تفاصيل شهادات الادخار الدولارية من بنك مصر

شهادة «القمة»

عائد سنوي: 8% (24% تراكمي بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات).

تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

العائد يُصرف مقدمًا بالجنيه المصري.

الاسترداد بالدولار الأمريكي وفق الشروط والأحكام.

شهادة «إيليت»

عائد سنوي: 6% يُصرف ربع سنوي بالدولار الأمريكي.

تصدر بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

إمكانية الاقتراض بالجنيه المصري حتى 50% من القيمة الاسمية للشهادة بحد أقصى 10 ملايين جنيه.

الاسترداد بالدولار الأمريكي وفق الشروط والأحكام.

طرق الشراء والاسترداد

يمكن شراء شهادات الادخار للمصريين والأجانب عبر:

الموقع الإلكتروني لبنك مصر.

تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي (BM Online).

فروع البنك داخل وخارج مصر.

شبكة ماكينات الصراف الآلي.

وتتيح الشهادات الاسترداد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، وفق قواعد الاسترداد الخاصة بالبنك.

كيف سيؤثر تخفيض عائد بنك مصر على قرارات الاستثمار؟

يشهد قرار بنك مصر بتخفيض العائد على شهادات الادخار بالدولار الأمريكي ردود فعل من الخبراء الاقتصاديين الذين أكدوا تأثيره على عدة جوانب من الاقتصاد والاستثمار، فقد أوضح محمد السيد، الخبير المصرفي، أن خفض أسعار الفائدة يشجع على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أن قرارات مشابهة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي تعكس هذا التوجه.

بينما يرى أحمد الزيّات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تخفيض العائد على الدولار يخدم الاقتصاد المصري، ويساهم في تحسين أوضاع الأسواق الناشئة وأسواق السلع.

يعتقد الخبراء أن تخفيض أسعار الفائدة في مصر، بالتزامن مع انخفاض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، قد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الأسواق الناشئة مثل مصر، شريطة استقرار الأوضاع الاقتصادية والائتمانية.