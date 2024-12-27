تفاصيل وظائف البريد المصري للشباب 2025 وطريقة التقديم

في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 لتحفيز التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، يعلن البريد المصري، إحدى أكبرالمؤسسات الحكومية في مصر،عن إفتتاح باب التوظيف لشغل الوظائف الشاغرة لسنة 2025، مما يتيح فرص عمل جديدة للشباب المصري في مختلف التخصصات والفروع،حيث استحوذت وظائف البريد المصري على اهتمام عدد كبير من المصريين الذين يسعون للحصول على عمل ثابت يساعدهم في تحسين مستوى المعيشة.

لا يفوتك وظائف بنك مصر 2024.. اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

وجاء ذلك عقب قرار الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بالموافقة على الاقتراح المقدم من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يقضي بدمج المراحل الثلاث لمسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد في مسابقة واحدة.

وسيعرض لكم الموجز باقي التفاصيل .

المؤهلات المطلوبة لوظائف البريد المصري 2025

وافق مجلس الوزراءالمصري على زيادة عدد الوظائف المتاحة في البريد المصري إلى 2700 وظيفة بدلًا من 900 فقط، وتشمل التخصصات المطلوبة:

وظائف هندسية: يجب يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية المعتمدة (مثل الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية وظائف للمحامين: تتطلب الحصول على درجة البكالوريوس في القانون، بجانب اجتياز اختبار القيد بنقابة المحامين المصرية. وظائف الأخصائيين: تتطلب الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مثل الاقتصاد ، المحاسبة، أو نظم المعلومات .

مواعيد اختبارات وظائف مسابقة البريد المصري 2024/2025

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مواعيد الاختبارات الإلكترونية الخاصة بوظائف البريد المصري، حيث جاءت كالآتي:

المتقدمون لوظائف المجموعة الهندسية ووظائف المحامين تبدأ الاختبارات في الفترة من 28 ديسمبر 2024 وتستمر حتى 9 يناير 2025 ، بمركزتقييم القدرات والمسابقات التابع للجهازالمركزي للتنظيم والإدارة، ويقع العنوان في صلاح سالم في 1 طريق النصر، الجولف، مدينة نصر، طريق النصر، محافظة القاهرة.

والمتقدمون لوظائف الأخصائيين سيتم الإعلان عن موعدهم لاحقًا.

المؤهلات المطلوبة لوظائف البريد المصري 2025

هندسة اتصالات.

هندسة حاسبات.

هندسة ميكانيكية.

ليسانس أداب.

ليسانس حقوق.

بكالوريوس التجارة.

بكالوريوس العلوم.

بكالوريوس التربية.

نظم المعلومات الإدارية.

بكالوريوس الخدمة الاجتماعية.

الشروط المطلوبةلوظائف البريد المصري2025

بعض الشروط التي يجب ان تكون متوفرة في الشخص المتقدم وذلك من اجل التقديم بكل سهولة، وسوف نتعرف علي تلك الشروط بالشكل التالي:

لابد ان يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.

ويجب ان يكون المتقدم حاصل علي مؤهل عالي بما يتناسب مع وظيفته.

ويجب ان يكون الشخص خالي من الجرائم الجنائية.

ولابد من الشخص ان يقوم بالكشف الطبي وتأدية الامتحانات والاختبارات التي تقوم الهيئة بتوضيحها.

يجب ان يقوم الشخص بسداد رسوم بقيمة 26 جنية مصري.

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