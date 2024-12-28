سعر اليورو اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 في البنوك

سعر اليورو اليوم.. كشفت المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي عن تحديث سعر اليورو اليوم السبت 28 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من الاستقرار تزامنًا مع العطلة الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم

رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر اليورو اليوم السبت 28 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

52.85 جنيه للشراء.

52.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

52.81 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

52.81 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

52.81 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

52.79 جنيه للشراء.

53.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

52.80 جنيه للشراء.

52.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

52.81 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

52.81 جنيه للشراء.

52.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

52.84 جنيه للشراء.

53.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي

52.84 جنيه للشراء.

53.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

52.84 جنيه للشراء.

53.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي

52.81 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

52.88 جنيه للشراء.

53.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول

52.78 جنيه للشراء.

53.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

52.66 جنيه للشراء.

52.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

52.83 جنيه للشراء.

53.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

52.54 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع.

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