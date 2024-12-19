سعر اليورو اليوم الخميس 19-12-2024 في البنوك

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر اليورو اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري, والذي شهد حالة من الاستقرار النسبي في بداية التعاملات.

سعر اليورو اليوم

يستعرض “الموجز” تحديث سعر اليورو اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

53.3256 جنيه للشراء.

53.4761 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

53.279 جنيه للشراء.

53.5061 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

53.279 جنيه للشراء.

53.5061 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

53.279 جنيه للشراء.

53.5061 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

53.2546 جنيه للشراء.

53.5271 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

53.2641 جنيه للشراء.

53.5319 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

53.3315 جنيه للشراء.

53.5586 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

53.25 جنيه للشراء.

53.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

53.2536 جنيه للشراء.

53.5061 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

53.30 جنيه للشراء.

53.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول

53.30 جنيه للشراء.

53.5271 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

53.342 جنيه للشراء.

53.5586 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

53.2895 جنيه للشراء.

53.5166 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

53.2895 جنيه للشراء.

53.5166 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

53.0231 جنيه للشراء.

53.5166 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإستثمار العربي AIB

53.3214 جنيه للشراء.

53.574 جنيه للبيع.

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