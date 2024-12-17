سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم.. يُعتبر سعر اليورو من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تؤثر على حركة التجارة والسفر والاستثمار بين مصر ودول منطقة الأروبية, ويحرص العديد من المواطنين والشركات على متابعة آخر التحديثات في أسعار الشراء والبيع لتحديد أفضل وقت لإجراء تعاملاتهم المالية.

سعر اليورو اليوم

يستعرض “الموجز” سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024, والذي شهد تباينًا ملحوظًا في تعاملات البنوك المصرية، وسط ترقب السوق لأي تغييرات محتملة في أسعار الصرف.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

53.26 جنيه للشراء.

53.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

53.20 جنيه للشراء.

53.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

53.20 جنيه للشراء.

53.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

53.29 جنيه للشراء.

53.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

53.19 جنيه للشراء.

53.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

53.29 جنيه للشراء.

53.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

53.22 جنيه للشراء.

53.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

53.21 جنيه للشراء.

53.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي AIB

53.25 جنيه للشراء.

53.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في كريدي أجريكول

53.24 جنيه للشراء.

53.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك SAIB

53.22 جنيه للشراء.

53.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

53.18 جنيه للشراء.

53.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

53.26 جنيه للشراء.

53.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

53.16 جنيه للشراء.

53.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK

53.28 جنيه للشراء.

53.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

53.21 جنيه للشراء.

53.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

52.93 جنيه للشراء.

53.50 جنيه للبيع.

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