سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة.. أفضل سعر للشراء والبيع
شهدت سعر اليورو مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا اليوم، الجمعة 13 ديسمبر 2024، حيث سجل سعر شراء اليورو في البنك المصري الخليجي 53.608 جنيه، وسعر البيع 53.294 جنيه، حيث لم يسجل سعر اليورو أي تغيير مقارنةً بأسعار الأمس، حيث كان السعر ذاته عند 53.608 جنيه للشراء، ونكشف لكم الأسعار الكاملة لصرف اليورو عبر الموجز.
أعلى سعر لليورو في البنوك
- أفضل سعر للشراء: البنك الأهلي الكويتي بـ 53.322 جنيه.
- أفضل سعر للبيع: مصرف أبوظبي الإسلامي بـ 53.336 جنيه.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
البنك المصري الخليجي:
- شراء: 53.608 جنيه
- بيع: 53.294 جنيه
البنك الأهلي الكويتي (أفضل بنك للشراء):
- شراء: 53.322 جنيه
- بيع: 52.858 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي (أفضل بنك للبيع):
- شراء: 53.619 جنيه
- بيع: 53.336 جنيه
البنك المركزي المصري:
- شراء: 53.463 جنيه
- بيع: 53.307 جنيه
البنك الأهلي المصري:
- شراء: 53.409 جنيه
- بيع: 53.096 جنيه
بنك مصر:
- شراء: 53.409 جنيه
- بيع: 53.096 جنيه
بنك القاهرة:
- شراء: 53.587 جنيه
- بيع: 53.177 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
- شراء: 53.608 جنيه
- بيع: 53.188 جنيه
HSBC:
- شراء: 53.619 جنيه
- بيع: 53.336 جنيه
بنك الإسكندرية:
- شراء: 53.598 جنيه
- بيع: 53.168 جنيه
البنك الأهلي القطري QNB:
- شراء: 53.587 جنيه
- بيع: 53.177 جنيه
كريدي أجريكول:
- شراء: 53.598 جنيه
- بيع: 53.188 جنيه
بنك البركة:
- شراء: 53.577 جنيه
- بيع: 53.284 جنيه
المصرف المتحد:
- شراء: 53.577 جنيه
- بيع: 52.901 جنيه
بنك الكويت الوطني NBK:
- شراء: 53.587 جنيه
- بيع: 53.177 جنيه
المصرف العربي الدولي:
- شراء: 53.587 جنيه
- بيع: 53.294 جنيه
بنك الشركة المصرفية (سايب):
- شراء: 53.600 جنيه
- بيع: 53.300 جنيه
البنك العقاري المصري العربي:
- شراء: 53.598 جنيه
- بيع: 53.188 جنيه
بنك الاستثمار العربي:
- شراء: 53.581 جنيه
- بيع: 53.191 جنيه
بنك قناة السويس:
- شراء: 53.608 جنيه
- بيع: 53.315 جنيه
البنك الأهلي اليوناني:
- شراء: 53.619 جنيه
- بيع: 53.336 جنيه
بنك التنمية الصناعية:
- شراء: 53.619 جنيه
- بيع: 53.336 جنيه
السوق السوداء:
- شراء: 53.34 جنيه
- بيع: 52.91 جنيه
تحديث أسعار العملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في مصر
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