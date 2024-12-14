سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة.. أفضل سعر للشراء والبيع

شهدت سعر اليورو مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا اليوم، الجمعة 13 ديسمبر 2024، حيث سجل سعر شراء اليورو في البنك المصري الخليجي 53.608 جنيه، وسعر البيع 53.294 جنيه، حيث لم يسجل سعر اليورو أي تغيير مقارنةً بأسعار الأمس، حيث كان السعر ذاته عند 53.608 جنيه للشراء، ونكشف لكم الأسعار الكاملة لصرف اليورو عبر الموجز.

أعلى سعر لليورو في البنوك

أفضل سعر للشراء: البنك الأهلي الكويتي بـ 53.322 جنيه.

أفضل سعر للبيع: مصرف أبوظبي الإسلامي بـ 53.336 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

البنك المصري الخليجي:

شراء: 53.608 جنيه

بيع: 53.294 جنيه

البنك الأهلي الكويتي (أفضل بنك للشراء):

شراء: 53.322 جنيه

بيع: 52.858 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي (أفضل بنك للبيع):

شراء: 53.619 جنيه

بيع: 53.336 جنيه

البنك المركزي المصري:

شراء: 53.463 جنيه

بيع: 53.307 جنيه

البنك الأهلي المصري:

شراء: 53.409 جنيه

بيع: 53.096 جنيه

بنك مصر:

شراء: 53.409 جنيه

بيع: 53.096 جنيه

بنك القاهرة:

شراء: 53.587 جنيه

بيع: 53.177 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 53.608 جنيه

بيع: 53.188 جنيه

HSBC:

شراء: 53.619 جنيه

بيع: 53.336 جنيه

بنك الإسكندرية:

شراء: 53.598 جنيه

بيع: 53.168 جنيه

البنك الأهلي القطري QNB:

شراء: 53.587 جنيه

بيع: 53.177 جنيه

كريدي أجريكول:

شراء: 53.598 جنيه

بيع: 53.188 جنيه

بنك البركة:

شراء: 53.577 جنيه

بيع: 53.284 جنيه

المصرف المتحد:

شراء: 53.577 جنيه

بيع: 52.901 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK:

شراء: 53.587 جنيه

بيع: 53.177 جنيه

المصرف العربي الدولي:

شراء: 53.587 جنيه

بيع: 53.294 جنيه

بنك الشركة المصرفية (سايب):

شراء: 53.600 جنيه

بيع: 53.300 جنيه

البنك العقاري المصري العربي:

شراء: 53.598 جنيه

بيع: 53.188 جنيه

بنك الاستثمار العربي:

شراء: 53.581 جنيه

بيع: 53.191 جنيه

بنك قناة السويس:

شراء: 53.608 جنيه

بيع: 53.315 جنيه

البنك الأهلي اليوناني:

شراء: 53.619 جنيه

بيع: 53.336 جنيه

بنك التنمية الصناعية:

شراء: 53.619 جنيه

بيع: 53.336 جنيه

السوق السوداء:

شراء: 53.34 جنيه

بيع: 52.91 جنيه

تحديث أسعار العملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في مصر

اطلع على تحديث أسعار العملات اليوم الخميس 12-12-2024