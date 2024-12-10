سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في بداية تعاملات البنوك

شهدت سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، تغيرات ملحوظة حيث سجل سعر الشراء في السوق السوداء 53.18 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.64 جنيه، بزيادة قدرها 0.46 جنيه مقارنة بسعر أمس البالغ 52.72 جنيه.

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي يستعرض لكم الموجز في التقرير التالي سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، في أبرز البنوك المصرية:

البنك المركزي المصري: 53.457 جنيه للشراء، 53.306 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 53.507 جنيه للشراء، 53.139 جنيه للبيع

بنك مصر: 53.507 جنيه للشراء، 53.139 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 53.518 جنيه للشراء، 53.150 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 53.705 جنيه للشراء، 53.402 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 53.507 جنيه للشراء، 53.139 جنيه للبيع

HSBC: 53.170 جنيه للشراء، 52.740 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 53.539 جنيه للشراء، 53.151 جنيه للبيع

البنك الأهلي القطري (QNB): 53.130 جنيه للشراء، 52.849 جنيه للبيع

كريدي أجريكول: 53.518 جنيه للشراء، 53.150 جنيه للبيع

بنك البركة: 53.507 جنيه للشراء، 53.139 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي: 53.539 جنيه للشراء، 53.150 جنيه للبيع

المصرف المتحد: 53.507 جنيه للشراء، 52.873 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني (NBK): 53.507 جنيه للشراء، 53.139 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 53.507 جنيه للشراء، 53.139 جنيه للبيع

بنك الشركة المصرفية (سايب): 53.540 جنيه للشراء، 53.170 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 53.740 جنيه للشراء، 53.371 جنيه للبيع

بنك الاستثمار العربي: 53.751 جنيه للشراء، 53.160 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 53.528 جنيه للشراء، 53.160 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي: 53.761 جنيه للشراء، 53.285 جنيه للبيع

البنك الأهلي اليوناني: 53.705 جنيه للشراء، 53.402 جنيه للبيع

بنك التنمية الصناعية: 53.705 جنيه للشراء، 53.402 جنيه للبيع

سعر اليورو في السوق السوداء

سعر الشراء في السوق السوداء: 53.18 جنيه

سعر البيع في السوق السوداء: 52.64 جنيه

التغير: 0.46 جنيه (مقارنة بسعر أمس الذي كان 52.72 جنيه)

سعر اليورو اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

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