اطلع على سعر اليورو اليوم الاثنين 9-12-2024 في البنوك

سعر اليورو اليوم.. شهد سعر اليورو اليوم حالة من الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024, وفيما يلي تستعرض جريدة “الموجز” سعر الشراء والبيع لليورو في عدد من البنوك العاملة في مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 53.0241 جنيهًا، وللبيع 53.1833 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 52.9314 جنيهًا، وللبيع 53.4639 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) للشراء 52.9259 جنيهًا، وللبيع 53.4639 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول

حقق سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول للشراء 52.9259 جنيهًا، وللبيع 53.4639 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي للشراء 52.9208 جنيهًا، وللبيع 53.479 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس للشراء 52.9208 جنيهًا، وللبيع 53.4639 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

وصل سعر اليورو اليوم في بنك SAIB للشراء 52.92 جنيهًا، وللبيع 53.45 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

سجل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) للشراء 52.9198 جنيهًا، وللبيع 53.4426 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

حقق سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي للشراء 52.90 جنيهًا، وللبيع 53.44 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

سجل سعر اليورو اليوم في بنك CIB للشراء 52.8998 جنيهًا، وللبيع 53.4426 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 52.8942 جنيهًا، وللبيع 53.432 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي للشراء 52.8942 جنيهًا، وللبيع 53.432 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 52.8848 جنيهًا، وللبيع 53.4426 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) للشراء 52.8732 جنيهًا، وللبيع 53.4108 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر للشراء 52.8731 جنيهًا، وللبيع 53.4107 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي للشراء 52.8351 جنيهًا، وللبيع 53.4639 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم في بنك HSBC

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك HSBC للشراء 52.74 جنيهًا، وللبيع 53.17 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) للشراء 52.6412 جنيهًا، وللبيع 53.1769 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

حقق سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد للشراء 52.6298 جنيهًا، وللبيع 53.432 جنيهًا.

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