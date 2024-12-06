سعر اليورو اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم.. شهد سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بعض التفاوت الطفيف بين بنك وآخر، وتحظى هذه العملة باهتمام واسع من الأفراد والتجار، نظرًا لدورها الكبير في الاقتصاد العالمي وارتباطها بالعديد من المعاملات التجارية.

سعر اليورو اليوم

رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر اليورو اليون الجمعة 6 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 52.6117 جنيهًا للشراء و52.7634 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي سعر اليورو اليوم للشراء 52.5135 جنيهًا وللبيع 52.7933 جنيهًا.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK اليوم

سجل بنك الكويت الوطني NBK سعر اليورو اليوم عند 52.503 جنيهًا للشراء و52.7933 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 52.503 جنيهًا للشراء و52.7933 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي QNB اليوم

سجل بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر اليورو اليوم للشراء 52.503 جنيهًا وللبيع 52.7933 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك CIB اليوم

أعلن بنك CIB عن سعر اليورو اليوم عند 52.503 جنيهًا للشراء و52.9134 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي 52.503 جنيهًا للشراء و52.7933 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول اليوم

سجل بنك كريدي أجريكول سعر اليورو اليوم عند 52.4925 جنيهًا للشراء و52.7827 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي اليوم

أعلن بنك فيصل الإسلامي عن سعر اليورو اليوم للشراء 52.49 جنيهًا وللبيع 52.89 جنيهًا.

سعر اليورو في بنك SAIB اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في بنك SAIB 52.49 جنيهًا للشراء و52.78 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي AIB اليوم

سجل المصرف العربي الدولي AIB سعر اليورو اليوم عند 52.4819 جنيهًا للشراء و52.7722 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم

أعلن بنك الإسكندرية عن سعر اليورو اليوم عند 52.4725 جنيهًا للشراء و52.8928 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر اليوم

سجل بنك مصر سعر اليورو اليوم عند 52.4714 جنيهًا للشراء و52.7616 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 52.4714 جنيهًا للشراء و52.7616 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي اليوم

أعلن البنك المصري الخليجي عن سعر اليورو اليوم للشراء 52.4565 جنيهًا وللبيع 52.7766 جنيهًا.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي اليوم

سجل البنك الأهلي الكويتي سعر اليورو اليوم عند 52.3371 جنيهًا للشراء و52.8425 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في بنك الإستثمار العربي AIB اليوم

سجل بنك الإستثمار العربي AIB سعر اليورو اليوم عند 52.2184 جنيهًا للشراء و52.6829 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم

أعلن المصرف المتحد عن سعر اليورو اليوم للشراء 52.2091 جنيهًا وللبيع 52.7616 جنيهًا.

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سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت