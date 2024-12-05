ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

شهد سعر اليورو اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في البنوك المصرية مقارنة بالجنيه المصري، حيث سجلت العملة الأوروبية مستويات جديدة في مختلف البنوك العاملة في السوق المحلي، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم

البنك المركزي المصري: سجل سعر اليورو 52.763 جنيه للشراء، و52.612 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر: بلغ سعر اليورو 52.762 جنيه للشراء، و52.471 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: وصل سعر اليورو إلى 52.772 جنيه للشراء، و52.482 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 52.808 جنيه للشراء، و52.503 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس: بلغ 52.793 جنيه للشراء، و52.503 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية وبنك الكويت الوطني: حقق سعر اليورو 52.783 جنيه للشراء، و52.493 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري (QNB) وبنك كريدي أجريكول: سجلا 52.793 جنيه للشراء، و52.503 جنيه للبيع.

بنك البركة والمصرف المتحد: بلغا 52.762 جنيه للشراء، و52.471 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: جاء سعر اليورو عند 52.683 جنيه للشراء، و52.218 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: سجل أدنى سعر لليورو اليوم عند 52.498 جنيه للشراء، و52.293 جنيه للبيع.

تأتي هذه الارتفاعات في ظل ترقب الأسواق للتغيرات العالمية في أسعار صرف العملات وتأثيرها على السوق المحلي، مع استمرار البنك المركزي المصري في مراقبة التطورات لضمان استقرار سوق الصرف.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم نحو 161.65 جنيهًا للشراء و162.19 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

حقق سعر الريال السعودي اليوم نحو 13.23 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الأردني اليوم

بلغ سعر الدينار الأردني اليوم نحو 69.96 جنيهًا للشراء و70.20 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

سجل سعر الدينار البحريني اليوم نحو 131.74 جنيهًا للشراء و132.10 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

تداول سعر الريال القطري اليوم نحو 13.62 جنيهًا للشراء و13.66 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

وصل سعر الريال العماني اليوم إلى 129.02 جنيهًا للشراء و129.38 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم نحو 13.53 جنيهًا للشراء و13.56 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم

حقق سعر الكرونة السويدية اليوم نحو 4.51 جنيهًا للشراء و4.53 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم

سجل سعر الكرونة النرويجية اليوم نحو 4.49 جنيهًا للشراء و4.50 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم

بلغ سعر الدولار الكندي اليوم نحو 35.38 جنيهًا للشراء و35.48 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم

سجل سعر الدولار الأسترالي اليوم نحو 32.23 جنيهًا للشراء و32.33 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم

تداول سعر الين الياباني اليوم نحو 0.33 جنيهًا للشراء و0.33 جنيهًا للبيع.

سعر البات التايلاندي اليوم

حقق سعر البات التايلاندي اليوم نحو 1.44 جنيهًا للشراء و1.45 جنيهًا للبيع.

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ارتفاع سعر اليورو في البنك المركزي بختام اليوم الثلاثاء