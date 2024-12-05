الدولار يكشر عن أنيابه.. العقود الآجلة تسجل رقماً قياسياً يزيد من المخاوف الاقتصادية

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرًا، ليصل إلى 58.85 جنيه وفقًا لآخر بيانات مرصودة من وكالة بلومبرج، في وقت يشهد فيه الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا أمام جميع العملات مع ترقب وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض، وتأكيد صندوق النقد الدولي على ضرورة الالتزام بسعر صرف مرن للدولار، ونرصد لكم عبر الموجز التفاصيل الكاملة وتداعياتها على القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

أسعار الدولار في العقود الآجلة

بدأت وتيرة الصعود الحادة في أسعار العقود الآجلة منذ منتصف سبتمبر الماضي، حيث تجاوز الدولار مستوى 56 جنيهًا، قبل أن يصل إلى ذروته عند 59 جنيهًا في 20 نوفمبر.

ويفوق سعر العقود الآجلة للدولار، أجل عام، التسعير الحالي للعملة الأمريكية في السوق الرسمي بنحو 9 جنيهات، حيث سجل الدولار اليوم في البنوك المصرية عند 50 جنيها وفق بيانات البنك المركزي المصري.

تقلبات في سعر الصرف

ورغم هذه الارتفاعات في العقود الآجلة، لا تزال تداولات الدولار في السوق المحلي تتحرك في نطاق محدود، مع تقلبات طفيفة، يأتي ذلك في ظل تصريحات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الذي أشار إلى احتمالية حدوث تقلبات في سعر الصرف تصل إلى 5% صعودًا أو هبوطًا، خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع نتائج المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى الإجراءات المرتقبة من البنك المركزي المصري لدعم استقرار السوق النقدي.

تداعيات ارتفاع الدولار على القطاعات والأنشطة الاقتصادية

تتصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار العقود الآجلة للدولار مقابل الجنيه المصري من أن يؤثر سلبا على عدة قطاعات اقتصادية، ففي قطاع الاستيراد، يزيد من تكاليف السلع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية وزيادة معدلات التضخم، وفي الصناعة، ترتفع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار المواد الخام المستوردة، ما يؤثر على تنافسية المنتجات.

كما يتأثر القطاع العقاري بارتفاع أسعار مواد البناء، مما يؤدي إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية وتراجع الطلب، من ناحية أخرى، قد يضغط هذا الارتفاع على الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويزيد من تكاليف الاقتراض، مما يتطلب تدخلات حكومية لاحتواء التداعيات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

من جانبه أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لبنك cib أنه من الضروري أن لا يتحول ارتفاع سعر صرف الدولار إلى تروما تؤثر على المواطنين والمستثمرين، مشددا على أن المخاوف تتلاشى مع قدرة البنوك المصرية على توفير الدولار لعمليات الاستيراد خاصة مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي متجاوزا 46 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي لشهر سبتمبر 2024.

سعر صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفاعا ملحوظا في البنوك العاملة، اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في عدد من البنوك، حيث بلغ متوسط سعر الدولار 49.906 جنيه للشراء، و49.769 جنيه للبيع، ليسجل أعلى سعر للدولار للشراء في عدد من البنوك عند 50.06 جنيه، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي اليوناني، بينما سجل أقل سعر للبيع عند 49.76 جنيه في البنك العقاري المصري العربي.

وجاء سعر الدولار في البنوك اليوم الأرباء كالتالي:

في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر الدولار عند 50.03 جنيه للشراء و49.93 جنيه للبيع.

أما في بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (CIB)، فقد بلغ سعر الصرف 50.04 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع.

سجل بنك الإسكندرية وبنك البركة وبنك الكويت الوطني 50.05 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي اليوناني، بلغ سعر الصرف 50.06 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

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