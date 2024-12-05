الدولار الآن.. سعر الدولار يتجاوز الـ 50 جنيهًا للمرة الأولى منذ مارس
سعر الدولار الآن.. شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا مفاجئًا في منتصف تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، إذ كسر حاجز الـ 50 جنيهًا لأول مرة منذ القرارات التي أعلنها البنك المركزي المصري في مارس الماضي, ومرتفعًا بنحو ارتفع بنحو 20 قرشًا عن التعاملات الصباحية.
سعر الدولار الآن
رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر الدولار اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.
سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم
سجل المصرف المتحد سعر الدولار اليوم للشراء 49.93 جنيهًا وللبيع 50.03 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم
سجل بنك الإسكندرية سعر الدولار اليوم للشراء 49.95 جنيهًا وللبيع 50.05 جنيهًا.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB اليوم
سجل المصرف العربي الدولي AIB سعر الدولار اليوم للشراء 49.94 جنيهًا وللبيع 50.04 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK اليوم
سجل بنك الكويت الوطني NBK سعر الدولار اليوم للشراء 49.95 جنيهًا وللبيع 50.05 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك HSBC اليوم
سجل بنك HSBC سعر الدولار اليوم للشراء 49.80 جنيهًا وللبيع 49.90 جنيهًا.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار اليوم للشراء 49.97 جنيهًا وللبيع 50.06 جنيهًا.
سعر الدولار في كريدي أجريكول اليوم
سجل كريدي أجريكول سعر الدولار اليوم للشراء 49.96 جنيهًا وللبيع 50.06 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم
سجل بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار اليوم للشراء 49.95 جنيهًا وللبيع 50.05 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك SAIB اليوم
سجل بنك SAIB سعر الدولار اليوم للشراء 49.95 جنيهًا وللبيع 50.05 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك CIB اليوم
سجل بنك CIB سعر الدولار اليوم للشراء 49.94 جنيهًا وللبيع 50.04 جنيهًا.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم
سجل البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم للشراء 49.93 جنيهًا وللبيع 50.03 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك مصر اليوم
سجل بنك مصر سعر الدولار اليوم للشراء 49.91 جنيهًا وللبيع 50.01 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB اليوم
سجل بنك الاستثمار العربي AIB سعر الدولار اليوم للشراء 49.86 جنيهًا وللبيع 49.96 جنيهًا.
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي اليوم
سجل البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار اليوم للشراء 49.80 جنيهًا وللبيع 49.90 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB اليوم
سجل بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر الدولار اليوم للشراء 49.78 جنيهًا وللبيع 49.88 جنيهًا.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم
سجل البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم للشراء 49.7692 جنيهًا وللبيع 49.906 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم
سجل بنك قناة السويس سعر الدولار اليوم للشراء 49.93 جنيهًا وللبيع 50.03 جنيهًا.
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