العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الخميس 5-12-2024 في البنوك
سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار الأمريكي تغيرات طفيفة في البنوك المصرية، اليوم الخميس 4 ديسمبر، مسجلًا معدلات شراء وبيع متقاربة في معظم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
سعر الدولار اليوم
رصد " الموجز" تحديث سعر الدولار اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024, حسب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم
سجل البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم للشراء 49.7692 جنيهًا وللبيع 49.906 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك مصر اليوم
سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر للشراء 49.76 جنيهًا وللبيع 49.86 جنيهًا.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم
سجل البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم للشراء 49.76 جنيهًا وللبيع 49.86 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم
سجل بنك الإسكندرية سعر الدولار اليوم للشراء 49.77 جنيهًا وللبيع 49.87 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم
سجل بنك قناة السويس سعر الدولار اليوم للشراء 49.80 جنيهًا وللبيع 49.90 جنيهًا.
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي اليوم
سجل البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار اليوم للشراء 49.80 جنيهًا وللبيع 49.83 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك CIB اليوم
سجل بنك CIB سعر الدولار اليوم للشراء 49.77 جنيهًا وللبيع 49.87 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB اليوم
سجل بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر الدولار اليوم للشراء 49.78 جنيهًا وللبيع 49.88 جنيهًا.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم
سجل البنك المصري الخليجي سعر الدولار اليوم للشراء 49.78 جنيهًا وللبيع 49.88 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم
سجل بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار اليوم للشراء 49.76 جنيهًا وللبيع 49.86 جنيهًا.
سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم
سجل المصرف المتحد سعر الدولار اليوم للشراء 49.76 جنيهًا وللبيع 49.86 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم
سجل بنك الإسكندرية سعر الدولار اليوم للشراء 49.77 جنيهًا وللبيع 49.87 جنيهًا.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB اليوم
سجل المصرف العربي الدولي AIB سعر الدولار اليوم للشراء 49.77 جنيهًا وللبيع 49.87 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK اليوم
سجل بنك الكويت الوطني NBK سعر الدولار اليوم للشراء 49.76 جنيهًا وللبيع 49.86 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك HSBC اليوم
سجل بنك HSBC سعر الدولار اليوم للشراء 49.80 جنيهًا وللبيع 49.90 جنيهًا.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار اليوم للشراء 49.81 جنيهًا وللبيع 49.90 جنيهًا.
سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB اليوم
سجل بنك الاستثمار العربي AIB سعر الدولار اليوم للشراء 49.80 جنيهًا وللبيع 49.90 جنيهًا.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB اليوم
سجل المصرف العربي الدولي AIB سعر الدولار اليوم للشراء 49.77 جنيهًا وللبيع 49.87 جنيهًا.
أسعار العملات اليوم
جاءت أسعار العملات اليوم كالتالي:
- سعر اليورو اليوم للشراء 52.2677 وللبيع 52.4213
- سعر الجنيه الإسترليني اليوم للشراء 63.0925 وللبيع 63.2908
- سعر اليوان الصيني اليوم للشراء 6.8457 وللبيع 6.8664
- سعر الفرنك السويسري اليوم للشراء 56.173 وللبيع 56.3337
- سعر كرونة الدنمارك اليوم للشراء 7.0095 وللبيع 7.0292
- سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 161.8431 وللبيع 162.2686
- سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.2591 وللبيع 13.3053
- سعر الدينار الأردني اليوم للشراء 70.0975 وللبيع 70.4888
- سعر الدينار البحريني اليوم للشراء 131.9684 وللبيع 132.3768
اقرأ أيضًا: سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-12-2024 في البنوك
- سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار في مصر اليوم
- سعر الدولار فى بنك مصر
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
- سعر الدولار فى بنك الاسكندرية
- سعر الدولار في بنك قناة السويس
- سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي
- سعر الدولار في بنك cib
- سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
- سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
- سعر الدولار في المصرف المتحد
- سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB
- سعر الدولار في بنك HSBC
- سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
- سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB
- سعر الدولار فى البنك المركزي المصري
- أسعار الدولار في البنوك المصرية
- سعر الدولار اليوم في مصر
- أسعار العملات
- اسعار صرف العملات
- الموجز
- جريدة الموجز