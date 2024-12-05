العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الخميس 5-12-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار الأمريكي تغيرات طفيفة في البنوك المصرية، اليوم الخميس 4 ديسمبر، مسجلًا معدلات شراء وبيع متقاربة في معظم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم

رصد " الموجز" تحديث سعر الدولار اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024, حسب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سجل البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم للشراء 49.7692 جنيهًا وللبيع 49.906 جنيهًا.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر للشراء 49.76 جنيهًا وللبيع 49.86 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم للشراء 49.76 جنيهًا وللبيع 49.86 جنيهًا.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

سجل بنك الإسكندرية سعر الدولار اليوم للشراء 49.77 جنيهًا وللبيع 49.87 جنيهًا.

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم

سجل بنك قناة السويس سعر الدولار اليوم للشراء 49.80 جنيهًا وللبيع 49.90 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي اليوم

سجل البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار اليوم للشراء 49.80 جنيهًا وللبيع 49.83 جنيهًا.

سعر الدولار في بنك CIB اليوم

سجل بنك CIB سعر الدولار اليوم للشراء 49.77 جنيهًا وللبيع 49.87 جنيهًا.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB اليوم

سجل بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر الدولار اليوم للشراء 49.78 جنيهًا وللبيع 49.88 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم

سجل البنك المصري الخليجي سعر الدولار اليوم للشراء 49.78 جنيهًا وللبيع 49.88 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم

سجل بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار اليوم للشراء 49.76 جنيهًا وللبيع 49.86 جنيهًا.

سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم

سجل المصرف المتحد سعر الدولار اليوم للشراء 49.76 جنيهًا وللبيع 49.86 جنيهًا.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

سجل بنك الإسكندرية سعر الدولار اليوم للشراء 49.77 جنيهًا وللبيع 49.87 جنيهًا.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB اليوم

سجل المصرف العربي الدولي AIB سعر الدولار اليوم للشراء 49.77 جنيهًا وللبيع 49.87 جنيهًا.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK اليوم

سجل بنك الكويت الوطني NBK سعر الدولار اليوم للشراء 49.76 جنيهًا وللبيع 49.86 جنيهًا.

سعر الدولار في بنك HSBC اليوم

سجل بنك HSBC سعر الدولار اليوم للشراء 49.80 جنيهًا وللبيع 49.90 جنيهًا.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار اليوم للشراء 49.81 جنيهًا وللبيع 49.90 جنيهًا.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB اليوم

سجل بنك الاستثمار العربي AIB سعر الدولار اليوم للشراء 49.80 جنيهًا وللبيع 49.90 جنيهًا.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB اليوم

سجل المصرف العربي الدولي AIB سعر الدولار اليوم للشراء 49.77 جنيهًا وللبيع 49.87 جنيهًا.

أسعار العملات اليوم

جاءت أسعار العملات اليوم كالتالي:

سعر الدولار

سعر اليورو اليوم للشراء 52.2677 وللبيع 52.4213

سعر الجنيه الإسترليني اليوم للشراء 63.0925 وللبيع 63.2908

سعر اليوان الصيني اليوم للشراء 6.8457 وللبيع 6.8664

سعر الفرنك السويسري اليوم للشراء 56.173 وللبيع 56.3337

سعر كرونة الدنمارك اليوم للشراء 7.0095 وللبيع 7.0292

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 161.8431 وللبيع 162.2686

سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.2591 وللبيع 13.3053

سعر الدينار الأردني اليوم للشراء 70.0975 وللبيع 70.4888

سعر الدينار البحريني اليوم للشراء 131.9684 وللبيع 132.3768

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