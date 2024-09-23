ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك في منتصف التعاملات

خالف سعر الدولار اليوم الاثنين 23-9-2024 التوقعات، حيث شهد سعر الدولار ارتفاعا قيمته حوالي 10 قروش، داخل البنوك العاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن

يؤثر سعر الدولار بشكل قوي في أسعار معظم السلع داخل الاسواق، حيث تعتمد الدولة المصرية على العملة الدولارية في إجراء العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والتكميلية.

سعر الدولار اليوم داخل البنوك الآن

تتصدر كلمات سعر الدولار اليوم، محركات البحث بجوجل، حيث تتغير أسعار صرف الدولار وفقا للأليات العرض والطلب، ولذا يهتم “ الموجز ”، بتقديم خدمة نشر سعر الدولار داخل البنوك خلال تعاملات الفترة الصباحية والمسائية، وسجلت أسعار العملة الأمريكية الأرقام التالية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري



وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى، حوالي 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار



سعر الدولار في بنك مصر



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصرى حوالي 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك كريدي أجريكول حوالي 48.63 جنيه للشراء و48.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بالإسكندرية



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية حوالي 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك البركة حوالي 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك المصرف المتحد حوالي 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العربى الافريقى الدولى



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك العربى الافريقى الدولى حوالي 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قناة السويس



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك قناة السويس حوالي 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

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